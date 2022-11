Black Friday : MediaMarkt casse le prix de l’iPhone 13 et vous fait économiser 110 € !

iPhone 13 : l’iPhone idéal pour les amateurs de photos

L’iPhone 13 apporte sans conteste une expérience photo et vidéo largement supérieure à ses prédécesseurs. Sa nouvelle architecture avec un double appareil photo, en font l’outil idéal pour les amateurs de belles images, que votre usage soit personnel ou professionnel. Il est doté d’un objectif principal de 12 Mpx et d’un ultra grand angle. Le mode nuit permet de prendre des photos éclatantes même avec peu de lumières. Le mode portrait floute l’arrière-plan pour mettre en valeur le sujet. Et ce n’est pas fini ! Le Smart HDR 4 peut détecter jusqu’à 4 personnes différentes lors de vos prises de vue. Il affine les contrastes, la couleur de la peau et l’éclairage pour révéler la beauté de vos amis en toutes circonstances. La vidéo n’est pas en reste. L’iPhone 13 est équipé d’une caméra TrueDepth avec mise au point automatique. Il est également doté d’une mode cinématique, grande première sur un iPhone. Cette fonction change automatiquement la profondeur et la mise au point pour des vidéos dignes d’un réalisateur.

Profitez du Black Friday pour acheter l’iPhone 13 128 GB au meilleur prix

Avec son écran Super Retina de 6,1 pouces, et sa puce A15 Bionic, l’iPhone 13 a tout d’un grand ! Il dispose d’une autonomie de 19h en lecture vidéo. Il est même compatible avec la 5G. N’hésitez pas à craquer, d’autant que MediaMarkt casse son prix pendant le Black Friday. L’iPhone 13 128 GB est affiché à 799 € au lieu de 909 €, soit 110 € d’économies. Profitez en avant qu’il ne soit trop tard, le Black Friday ne dure que quelques jours.

