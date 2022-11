Dyson : profitez de 100 euros de réduction sur le fer à lisser sans fil Corrale pour le Black Friday !

Fer à lisser Dyson Corrale : votre allié pour des cheveux toujours bien coiffés

Vous en avez marre de passer des heures à faire votre brushing le matin ? En plus, avec quelques gouttes de pluie et votre travail est ruiné ! Gagnez du temps et prenez soin de vos cheveux avec le fer à lisser Dyson Corrale ! Avec lui, dites adieu aux frisottis. Vos cheveux seront impeccables en quelques minutes. Véritable deux en un, il vous permet de lisser ou de boucler vos cheveux. Pratique pour éviter de cumuler les accessoires de coiffure dans votre salle de bain. Ses plaques souples s’incurvent autour des cheveux pour utiliser moins de pression et de chaleur et les préserver. Le fer à lisser Dyson Corrale convient à tous les types de cheveux. Il dispose de 3 niveaux de température, de 165 à 210 degrés. Les chaleurs les plus importantes étant réservées aux cheveux les plus frisés. Son écran OLED vous permet de vérifier les paramètres choisis à tout moment. Le fer à lisser Dyson Corrale dispose d’une autonomie de 30 minutes. C’est le temps idéal, vous coiffer avec le fer à lisser Dyson Corrale ne vous prendra que quelques minutes. Il ne vous lâchera jamais, même en voyage. Son câble d’alimentation magnétique 360 degrés vous permet de l’utiliser sans contraintes de temps.

Où trouver le fer à lisser Dyson Corrale au meilleur prix ?

Vous avez envie de craquer pour le fer à lisser Dyson Corrale ? Profitez du Black Friday, MediaMarkt le propose à 349 € au lieu de 449 €, soit 100 € d’économies. Un prix canon pour bénéficier de la technologie Dyson. Profitez-en vite !

Cliquez ici pour acheter le fer à lisser sans fil Dyson Corrale au meilleur prix avec MediaMarkt

