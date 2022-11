Bon plan : ne manquez pas ce pack Nintendo Switch à prix doux sur Amazon !

Nintendo Switch : des heures de jeux pour 1, pour 2, pour 3…

Fun et polyvalente, ce sont les mots qui caractérisent le mieux la Nintendo Switch. Elle promet de belles heures de jeux, seul, en famille ou entre amis. C’est le cadeau idéal, très amusant, qui plaira à tous les coups aux petits comme aux plus grands. La Nintendo Switch propose de nombreux jeux, adaptés à tous les âges. Elle dispose de 3 modes d’utilisation. Le mode téléviseur, pour un usage classique. Le mode table, idéal pour jouer à plusieurs où que vous soyez. Enfin le mode portable pour jouer seul, parfait quand vous êtes en voyage. La Nintendo Switch est équipée des manettes Joy-Con. Elles se transforment facilement en fonction de vos usages : attachées sur le côté de la console, assemblées pour en faire une manette individuelle ou indépendantes pour jouer à deux. Les Nintendo Switch peuvent se connecter entre elles, jusqu’à 8 consoles en multijoueur. Pour aller encore plus loin dans le partage, Nintendo a créé la plateforme Nintendo Switch Online. Elle vous permet de jouer avec des joueurs du monde entier.

Amazon propose un prix canon sur la Nintendo Switch

Profitez d’un prix canon sur la Nintendo Switch avec Amazon. Le géant du e-commerce la propose actuellement à 269,94 € au lieu de 329,99 €, soit une économie de 18%. Elle est livrée avec 3 mois d’abonnement à Nintendo Switch Online et le jeu emblématique Mario Kart Deluxe 8. Cette version du jeu de course mythique a été upgradée. A vous de choisir qui des 42 personnages s’affrontera sur l’un des 48 circuits proposés.

Cliquez ici pour acheter la Nintendo Switch et le jeu Mario Kart 8 Deluxe à 329,99 € avec Amazon

