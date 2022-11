Black Friday : 300€ de réduction sur la barre de son Sonor Arc sur Coolblue !

Quelles sont les caractéristiques de la barre de son Sonos Arc ?

Pourquoi se contenter d’un son classique quand la barre de son Sonos Arc vous offre une expérience sonore de qualité supérieure ? Ne soyez plus simple spectateur mais vivez les aventures de vos héros préférés, ressentez l’ambiance dans les stades de football, plongez dans vos jeux vidéo… grâce aux 8 woofers et aux 3 tweeters qui garantissent un son détaillé à partir de chaque position d’écoute. Les 5 canaux de la barre de son protégeront un son surround tout autour de vous pour une immersion totale dans vos films et séries. Doté de la technologie Dolby Atmos qui projette le son vers le plafond, vous aurez l’impression que les avions des films passent réellement au-dessus de vous. Ajustez le son à l’acoustique de votre pièce grâce à la fonction TruePlay pour bénéficier d’un son de qualité dans toute la pièce. Personnalisez également le son manuellement via l'égaliseur de l’application Sonos. Votre barre de son Sonos est également contrôlable par commandes vocales via l’Assistant Google.

Black Friday : 300€ de remise immédiate sur la barre de son Sonos Arc Blanc

Profiter d’une expérience sonore de qualité et totalement immersive, ça vous tente ? Equipez-vous de la barre de son Sonos Arc Blanc ultra-performante dotée des meilleures technologies pour un son de qualité. Avec la Coupe du Monde 2022 actuelle, ressentez l’ambiance du stade et vibrez à chaque action de vos joueurs préférés, comme si vous y étiez. Plongez dans vos films et séries favoris pour des soirées cinéma à la maison. Avec le Black Friday Coolblue, offrez-vous cette superbe barre de son Sonos Arc Blanc pour seulement 699€ au lieu de 999€, soit une remise exceptionnelle de 300€ (-30%). Commandez-vite votre barre de son avant 23h59 et recevez-la gratuitement à domicile dès le lendemain, ou retirez-la directement dans l’un des 2 magasins Coolblue où elle est disponible !

Cliquez ici pour commander votre barre de son Sonos Arc Blanc à prix cassé sur Coolblue

