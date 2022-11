Offre Black Friday : cafetière L’Or Barista Philips à moins de 50€ chez Amazon !

L’Or Barista pour un café d’exception signé Philips !

Vous n’arrivez pas à choisir la bonne machine à café parmi toutes celles que l’on retrouve sur le marché ? Optez pour la cafetière Philips l’Or Barista pour faire couler un ou deux espresso en simultanée. Compatible avec la capsule XXL L’Or Barista, dégustez un café double, un café filtre ou 2 tasses de café à la fois. Grâce à son système de reconnaissance, la machine reconnaît la capsule et s’adapte automatiquement pour un réglage optimal à chaque café. En plus de se fondre dans votre intérieur grâce à son design travaillé, la machine Philips s’adapte à toutes vos envies en appuyant tout simplement sur un bouton : ristretto, espresso, lungo, double espresso… Il vous suffit de retirer le bac d’égouttement pour placer votre mug ou votre verre pour latte macchiato. Son réservoir amovible et transparent d’un litre vous permet de faire couler jusqu’à 25 tasses de café. Avec ses 19 bars de pression, savourez le véritable goût du café. Facile à entretenir, les éléments de la machine sont compatibles avec le lave-vaisselle et un voyant vous informe lorsque la machine doit être détartrée.

→ A lire aussi : Préparer Noël avec le Black Friday : un vrai bon plan ?

Offre Black Friday : -31% sur la machine à café à capsules Philips l’Or Barista !

Les adeptes du café n’ont qu’à bien se tenir avec la superbe machine à capsule l’Or Barista signée Philips. Profitez des meilleures technologies pour apprécier tous les arômes d’un vrai café, que ce soit pour un ristretto, un lungo, un espresso simple ou double… A l’occasion du Black Friday, Amazon vous propose cette superbe machine à café professionnelle L’Or Barista Philips à prix réduit. Habituellement affichée à 72 euros, elle passe en ce moment à 49,99 euros, soit une remise immédiate de -31%. Amazon vous propose la livraison et le retour gratuits ainsi que la possibilité de payer votre machine à café en plusieurs fois.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Black Friday sur la cafetière l’Or Barista chez Amazon

➢ A saisir : les meilleures offres du Black Friday repérées par nos Experts shopping :

– Black Friday Weeks : offrez-vous la Xbox Series S à moins de 230€ chez MediaMarkt !

– Offre Black Friday : la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est à moins de 150 euros sur Amazon !

– Apple : les AirPods 3ème génération sont à prix cassé sur Amazon !

– Xiaomi Redmi Note 10 Pro : le meilleur smartphone à moins de 300 euros chute encore de prix sur Amazon ! (-24% de réduction)

– Prix canon : le rasoir OneBlade de Philips passe sous la barre des 20 euros grâce à la Black Friday Week d’Amazon !

– Black Friday : la montre connectée Garmin Venu est à moins de 200€ chez Coolblue !

– Apple : Amazon fête le Black Friday en faisant dégringoler le prix de l’iPad 9ème génération ! (-20% de réduction)

– Bon plan : ne manquez pas ce pack Nintendo Switch à prix doux sur Amazon !

– Black Friday : 300€ de réduction sur la barre de son Sonor Arc sur Coolblue !