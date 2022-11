Cybermonday : NordVPN vous gâte et joue les prolongations avec son offre Black Friday à -68% !

NordVPN : le fournisseur VPN le plus fiable sur le marché !

Qu’importe votre activité sur Internet, vous devez protéger vos données privées et bancaires d’éventuelles cyber-attaques. Utiliser la navigation privée est loin d’être suffisante pour passer inaperçu sur le web. En effet, cette solution permet uniquement de garder votre activité secrète par rapport aux autres utilisateurs. Si vous souhaitez être totalement anonyme, vous devez forcément passer par un VPN. Il s’agit d’un programme de sécurité en ligne qui crypte les serveurs sur lesquels vous vous connectez. En tant que leader du secteur, NordVPN vous permet de protéger vos mots de passe et fichiers, bloquer les virus, traqueurs et publicités. Ainsi, la cybersécurité deviendra une norme pour vous, au quotidien. Avantagé par une interface simple et complète de son application, à vous de choisir un pays pour s’y connecter en un seul clic, un serveur particulier ou la location d’une ville. NordVPN a également l’avantage d’être réactif et de se connecter instantanément aux serveurs choisis.

Prolongation de l’offre Black Friday à -68% sur l’e-shop NordVPN !

NordVPN a frappé fort pendant le Black Friday en vous proposant une remise exclusive de -68% et 3 mois gratuits avec l’abonnement 2 ans. Vous n’avez pas pu en bénéficier ? Pas de panique, NordVPN a pensé à vous. A l’occasion du Cybermonday, NordVPN prolonge son offre à -68% pour vous permet de renforcer votre sécurité numérique à moindre coût. Avec l’abonnement NordVPN, vous profitez d’une vitesse de connexion de 6730+ Mbit/s, d’un WireGuard pour des vitesses optimales, de plus de 5200 serveurs VPN, d’une garantie aucun registre d’activité enregistré et d’un service client par messagerie instantanée. C’est le moment de faire des économies !

