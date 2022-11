Le Black Friday se prolonge avec Coolblue : économisez 400 € sur la TV Samsung Neo QLED !

Samsung Neo QLED : la qualité cinéma au cœur de votre salon

La TV Samsung Neo QLED a de nombreux atouts. Que vous soyez amateurs de télévision ou non, elle saura vous séduire. Son design très fin de 27 millimètres rend la télévision Samsung Neo QLED très esthétique. Elle trouvera facilement sa place dans votre salon, en toute discrétion. Son écran 55 pouces est équipé de la technologie Neo QLED. Il se compose de milliers de lumières LED qui s’allument et s’atténuent individuellement. Combinée avec une dalle de 10 bits et une capacité HDR, la télévision Samsung Neo QLED vous offre une qualité d’image exceptionnelle et des contrastes éclatants. Que vous regardiez la télévision pour suivre la Coupe du Monde de Foot ou pour regarder vos séries préférées, vous serez conquis par la qualité des images en 4K. Grâce à son processeur Neo AL Quantum 4K, même les images de séries anciennes tournées en SD seront sublimées vers une résolution 4K. La qualité du son n’est pas en reste. La technologie Object Tracking Sound + assure un son spatial. Il suit les mouvements de l’image pour des scènes d’un réalisme époustouflant. Combiné au Dolby Atmos qui projette le son au plafond, votre salon se transforme en salle de cinéma. Enfin, son système d’exploitation Smart TV Tizen vous permet d’accéder facilement à vos applications préférées : Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Vidéo.

Coolblue fait dégringoler le prix de la télévision Samsung Neo QLED 55 pouces

C’est encore le Black Friday chez Coolblue. L’e-commerçant propose la télévision Samsung Neo QLED 55 pouces à 999 € au lieu de 1399 €, soit 400 € d’économies ! En plus, Samsung vous offre 3 mois d’Apple TV gratuit. A ce prix-là, ce serait dommage de s’en priver.

Cliquez ici pour acheter la télévision Samsung Neo QLED au meilleur prix avec Coolblue

