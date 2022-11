Sonos One SL : cette offre sur l’enceinte autonome à ne surtout pas laisser filer avant la fin du Black Friday Weekend !

Enceinte autonome SONOS One SL : compacte et puissante

Petite mais costaud, l’enceinte autonome SONOS One SL vous accompagnera partout. Légère et compacte, elle est facilement transportable d’une pièce à l’autre. Elle vous suivra chez vous ou en vacances. Pratique, elle est résistante à l’humidité. A vous la musique ou les actualités le matin sous la douche, ou un bon bain relaxant dans une ambiance musicale zen, digne d’un spa. L’enceinte autonome SONOS One SL délivre un son clair, riche et limpide, pour vous faire profiter de vos contenus préférés en haute qualité. Associée à d’autres enceintes de la même marque, vous pouvez créer un son stéréo dans votre pièce ou encore l’utiliser comme enceinte surround arrière pour un effet home cinéma. Dans ce cas, il faudrait l’associer à la SONOS Playbar, Playbase ou Beam. Intelligentes, les enceintes autonomes SONOS One SL se connectent entre elles avec la WIFI pour diffuser le même contenu. C’est la configuration idéale quand vous organisez des soirées. Que vos invités soient dans la cuisine, dans le salon ou sur la terrasse, ils profitent tous de la même ambiance musicale. Enfin, le calibrage True Play de l’enceinte autonome SONOS One SL ajuste systématiquement le son à la dimension de votre pièce.

Où acheter l’enceinte autonome SONOS One SL au meilleur prix ?

C’est le moment de vous équiper d’une, deux ou même 3 enceintes autonomes SONOS One SL. MediaMarkt prolonge le Black Friday en vous la proposant à 134 € au lieu de 185 €, soit 51 € d’économies. Facile à utiliser en solo ou à plusieurs, elle se connecte avec un simple câble d’alimentation pour des heures d’écoute, ou que vous soyez. Profitez-en vite, le Black Friday ne durera pas éternellement.

Cliquez ici pour acheter l’enceinte autonome SONOS One SL à 134 € au lieu de 185 € avec MediaMarkt

