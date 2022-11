ICI Paris XL : profitez de -21% de réduction sur tout l’e-shop à l’occasion du Black Friday !

ICI Paris XL : le spécialiste du parfum et des produits de beauté

Depuis sa création il y a plus de 50 ans, l’ambition du parfumeur ICI Paris XL est claire : rendre les cosmétiques français accessibles à tous. Pari réussi pour l’enseigne qui a démarré à Bruxelles. Elle compte désormais 120 boutiques en Belgique et un site de e-commerce. Pour célébrer la beauté et préparer les fêtes, ICI Paris XL profite du Black Friday pour vous offrir une remise de 21% sur tout son site. Nous avons fait pour vous une sélection de pépites à prix doux, idéales pour vos cadeaux de Noël ou de Saint Nicolas, ou tout simplement pour vous faire plaisir.

Des idées cadeaux à prix doux avec ICI Paris XL

L’eau de toilette Numéro 5 de Chanel

Parfum emblématique de la maison de couture Chanel, l’eau de Toilette Numéro 5 est l’essence même de la féminité. Intemporel, il plaira à coup sûr aux femmes de votre vie. ICI Paris XL propose son format 50ml à 62,81 € au lieu de 79,50 €.

→ Cliquez ici pour acheter l’eau de toilette Numéro 5 de Chanel à 62,81 € avec ICI Paris XL

La palette d’ombres à paupière Dior Backstage

La Dior Backstage Eye Palette est une palette ultra pigmentée et multi textures. Elle est composée d’une base, de fards à paupière aux textures mats et nacrées, d’un illuminateur et d’un liner. C’est la combinaison parfaite pour créer des maquillages naturels adaptés à la vie de tous les jours, mais aussi pour des maquillages plus soutenus et sophistiqués. La palette d’ombres à paupières Dior Backstage se décline en plusieurs versions, pour s’adapter à toutes les carnations. ICI Paris XL la propose à 42,26 € au lieu de 53,50 €.

→ Cliquez ici pour acheter la palette d’ombres à paupières Dior Backstage à 42,26 € au lieu de 53,50 € sur ICI Paris XL

Le calendrier de l’Avent Clinique

C’est le petit plaisir à vous offrir pour compter les jours avant Noël. Il est aussi idéal comme cadeau de Saint Nicolas. Le calendrier de l’Avent Clinique est composé de 24 cases pour 24 découvertes beauté, produits de soin et maquillage. Les incontournables de Clinique sont présents : le soin Basic 3 temps ou encore le Chubby Stick. ICI Paris XL propose le calendrier de l’Avent Clinique à 62,34 € au lieu de 78,90 €.

→ Cliquez ici pour acheter le calendrier de l’Avent Clinique à 62,34 € sur ICI Paris XL

» Accès direct à tout l’e-shop ICI Paris XL à -21% à l’occasion du Black Friday

