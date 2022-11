Cyberghost : cette offre spéciale à ne vraiment pas rater pour le Black Friday sur le meilleur VPN de Belgique !

Pourquoi est-il important de passer par un VPN ?

Que ce soit pour travailler, créer, jouer… Votre activité sur le web doit être protégée des cyber-attaques qui ne cessent de se multiplier. Ainsi, vous devez protéger toutes vos données, qu’elles soient privées ou bancaires. Mots de passes, fichiers, documents… Tout doit être scellé pour bénéficier d’une confidentialité totale sur Internet. Oubliez tout de suite la navigation privée qui ne fait que garder votre activité secrète par rapport aux autres utilisateurs. L’unique solution pour conserver votre anonymat en ligne est le VPN. En effet, ce programme de sécurité en ligne va crypter les serveurs sur lesquels vous vous connectez pour protéger l’intégralité de vos données. Ainsi, que vous soyez connecté à votre propre Wi-Fi ou un hotspot non sécurisé, le VPN vous protège vous et vos données des hackers. Comment ? En vous attribuant une nouvelle adresse IP, le VPN vous rend 100% anonyme pour que votre activité en ligne reste secrète. Avec le VPN, vous ne risquez plus de vous faire pirater vos réseaux sociaux, ni vos codes de cartes bancaires, ni même de vous faire usurper votre identité !

Cyberghost : le serveur VPN le plus complet de Belgique !

Pas facile de choisir le bon fournisseur VPN dans un marché aussi dense que celui de la cybersécurité. Aujourd’hui, nous avons l’honneur de vous présenter le meilleur serveur VPN de Belgique : Cyberghost. Avec une note de 5/5 attribuée par plus de 38 millions d’utilisateurs, Cyberghost est le VPN le mieux noté sur Trustpilot. Et pour cause, ce serveur VPN permet une confidentialité absolue sur tous vos appareils (jusqu’à 7 appareils avec un seul abonnement) et de bloquer votre adresse IP. De plus, Cyberghost peut être utilisé sur tous les systèmes tels qu’Android, Apple, Smart TV mais aussi sur les consoles de jeux vidéo. Contrairement à d’autres serveurs VPN, Cyberghost ne collecte pas et ne partage pas les données de ses utilisateurs. Particulièrement appréciée pour son logiciel intuitif et facile d’utilisation, l’application Cyberghost vous permet de vous connecter à un serveur distant optimisé ou en fonction d’une destination choisie. Pour encore plus de facilité, connectez-vous directement à des serveurs optimisés en fonction de votre activité en ligne.

Offre Black Friday : 83% de remise sur votre VPN Cyberghost

Vous l’aurez compris, Cyberghost est un fournisseur VPN ultra-puissant qui vous protège, vous et vos données, pour une confidentialité absolue sur le net. A l’occasion du Black Friday, Cyberghost a fait les choses en grand pour vous offrir une protection en ligne à prix cassé. En ce moment, profitez de la meilleure offre de l’année : 83% de remise immédiate + 4 mois offerts pour l’achat d’un abonnement de 2 ans, soit seulement 2,03€ par mois pendant 2 ans ! Parce que votre satisfaction est plus qu’importante, cette offre est garantie 45 jours satisfait ou remboursé pour que vous puissiez tester les caractéristiques de Cyberghost. Bénéficiez également d’un service disponible 7j/7 et 24h/24 en français pour obtenir toutes les réponses à vos questions. Alors n’attendez plus et sécurisez votre activité en ligne en un clic avec Cyberghost VPN à prix cassé !

