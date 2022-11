Cyber Monday : économisez 240 € sur le MacBook Air d’Apple avec MediaMarkt !

Découvrez l’univers Mac avec le MacBook Air Edition 2020

Léger, compact et performant, ce sont les 3 adjectifs qui qualifient le mieux le MacBook Air Edition 2020. Avec son écran de 13 pouces, il se glisse facilement dans n’importe quel sac. Il deviendra vite votre compagnon à la maison, à la fac ou au bureau. Le MacBook Air Edition 2020 est puissant grâce à sa puce M1. C’est la première puce conçue spécialement pour Mac. Elle réunit sur un seul circuit intégré 16 millions de transistors, un processeur central (CPU), un processeur graphique (GPU), le Neutral Engine et bien d’autres technologies sur mesure. Avec le MacBook Air Edition 2020, le montage vidéo deviendra un jeu d’enfant. Grâce à sa vitesse et à sa performance, il séduira également les amateurs de jeux vidéo. L’utilisation du MacBook Air Edition 2020 est intuitive. Avec son Track pack, vous contrôlez votre Mac d’une main. Deux doigts suffisent à ouvrir vos documents, à rechercher une application ou encore à lancer une visio…Le MacBook Air Edition 2020 est équipée de la technologie Touch ID. Votre empreinte digitale vous permet d’allumer, d’éteindre votre Mac, mais aussi de payer, de vous connecter sur vos emails ou sur un site marchand. Vous n’avez plus besoin de saisir votre mot de passe ! Cette fonction vous apporte de la fluidité, mais aussi de la sécurité.

Profitez du Cyber Monday pour acheter la MacBook Air Edition 2020 au meilleur prix

Les bonnes affaires ne s’arrêtent pas au week-end du Black Friday ! Il est encore temps de bénéficier des belles promotions sur le high-tech avec le Cyber Monday. MediaMarkt vous propose le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 256 GB à 979 € au lieu de 1219 €, soit une économie de 240 €. Les baisses de prix sont rares sur les produits Apple. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 au meilleur prix avec MediaMarkt