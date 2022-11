Cyber Monday : profitez pour une durée limitée du VPN Cyberghost à prix exceptionnel pour une confidentialité totale sur Internet !

Pourquoi choisir le fournisseur VPN Cyberghost ?

Qu’importe votre activité en ligne vous devez protéger vos données privées et bancaires des potentielles cyber-attaques. Comment ? En utilisant un VPN pour conserver votre anonymat en ligne. Il s’agit d’un programme de sécurité en ligne qui crypte les serveurs sur lesquels vous vous connectez pour vous protéger vous et vos données en vous attribuant une nouvelle adresse IP. Avec tous les fournisseurs VPN qu’il y a sur le marché, pas toujours évident de s’y retrouver. Choisissez le meilleur VPN de Belgique, Cyberghost, et bénéficiez d’une bande passante illimitée, de vitesses de connexion hors pair, d’applications pour tous les OS et appareils, de 100% d’anonymat en ligne et d’une assistance 24h/24 et 7j/7. Avec Cyberghost, obtenez une confidentialité absolue sur tous vos appareils (jusqu’à 7 appareils avec un seul abonnement). Contrairement à d’autres serveurs VPN, Cyberghost ne collecte pas et ne partage pas les données de ses utilisateurs. Profitez d’une interface intuitive et simple à utiliser.

Cyber Monday : 2,03€ par mois + 4 mois gratuits sur votre VPN Cyberghost !

La réputation de Cyberghost n’est plus à prouver. A l’occasion du Cyber Monday, Cyberghost vous a préparé une offre d’exception : protégez votre activité en ligne pour seulement 2,03€ par mois et bénéficiez de 4 mois gratuits pour tout abonnement de 2 ans. Avec cet abonnement, vous pourrez conserver une confidentialité en ligne totale en plus de vitesses hors pair sans mise en mémoire tampon, d’une couverture de 7 appareils avec un seul abonnement mais aussi d’une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé pour tester votre fournisseur VPN. N’attendez plus et sécurisez votre activité en ligne en un seul clic avec Cyberghost VPN à prix mini !

