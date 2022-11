Cyber Monday : découvrez où trouver la PS5 en Belgique !

PS5, la console de Sony souvent victime de son succès

Ce n’est un secret pour personne, la PS5 est très régulièrement en rupture de stock en Belgique depuis sa sortie en novembre 2020. Pour être certain de l’obtenir, un conseil, restez en veille en vous abonnant aux alertes de plusieurs revendeurs. Dès qu’elle est disponible, foncez l’acheter sans attendre. Très souvent, quelques heures suffisent à écouler les stocks. Certains revendeurs belges ont dû prévoir un réassort pour le Cyber Monday, n’hésitez pas à vérifier régulièrement l’état de leurs stocks :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur DreamLand

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Coolblue

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt

La PS5 sera-t-elle remisée ? Rien n’est moins sûr étant donné son succès. Les jeux, accessoires, et packs console + jeux le seront certainement.

Comment s’explique les ruptures de stocks de la PS5 ?

Les ruptures de stock régulières sur la PS5 s’expliquent pour deux raisons. D’une part, la PS5 est une console exceptionnelle. C’est la plus immersive du marché, elle offre aux joueurs une expérience de jeu inédite et des graphismes époustouflants. D’autre part, la demande de PS5 étant tellement importante, Sony n’arrive pas à suivre la demande de production. En plus de cela, Sony doit gérer le retard pris sur les chaines de production à cause de la crise de la COVID et le manque de disponibilité de certains composants. Bonne nouvelle, Sony envisage de résoudre la situation d’ici quelques mois. Le fabricant a annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles. Elles seront disponibles entre avril 2023 et mars 2024. Si vous n’arrivez pas à l’obtenir avant, il ne vous reste que quelques mois à patienter.

