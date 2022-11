Black Friday: dernier jour pour profiter de 100€ de réduction supplémentaire sur vos prochaines vacances avec Tui!

Montagne ou mer: votre cœur balance? Quel que soit votre choix, TUI a toutes les offres pour vous plaire

Les vacances de Noël sont pour vous synonymes de froid et de neige? Vous rêvez de déguster un bon chocolat chaud devant un feu de cheminée? Les vacances à la montagne sont faites pour vous! Au contraire, vous souhaitez échapper à la grisaille belge et faire le plein de vitamine D ? L’Espagne vous ouvre les bras avec son climat méditerranéen. Que vous soyez un adepte des sports d’hiver ou du soleil, TUI a tout ce qu’il vous faut!

Les meilleures destinations à la montagne

Hôtel Alpen Roc, La Clusaz

La Clusaz est une station perchée à 1040 mètres d’altitude, en Savoie. Elle est idéale pour les familles. Elle dispose d’ailleurs du label «Famille Plus», qui témoigne de son engagement sur la qualité des services apportés aux familles. A la Clusaz, les amateurs de ski peuvent profiter de 85 pistes et de 49 remontées mécaniques réparties sur 5 massifs. La Clusaz pense aussi aux non-skieurs. Elle dispose d’une patinoire et d’un espace aquatique. Les amateurs de randonnées en raquette seront également conquis par la station.

L'Hôtel Alpen Roc est un hôtel 3 étoiles, idéalement situé à 100 mètres du centre de la station, et à 200 mètres des remontées mécaniques. L'hôtel propose une formule «Alpen Inclusive» incluant repas, boissons, et la WIFI. Il dispose également d'une piscine couverte, d'un bain à remous, d'un sauna et d'un bain vapeur. De belles activités à pratiquer après le ski.

Résidence Noemys Les Chalets De Bois Méan, Les Orres

Les Orres est une station de ski située dans les Alpes du Sud, à proximité du lac de Serre-Ponçon, du Parc national des Écrins et du massif de Parpaillon. Elle dispose d’un cadre exceptionnel, avec ses 300 jours de soleil par an et ses pistes bordées par 3000 hectares d’une forêt de mélèze. Idéale pour les familles, la station est engagée dans le Label Famille Plus, qui garantit un accueil de qualité et des équipements adaptés pour tous. Son domaine skiable de 100km est réparti sur 36 pistes et 17 remontées mécaniques. La station dispose également d’un snow park, et de 2 espaces luges. Les Orres est une station très dynamique. Elle propose de nombreuses activités comme la randonnée en raquette, la tyrolienne géante, la motoneige ou la patinoire. Pour ceux qui rêvent de détente, elle dispose également d’un spa.

La résidence Noemys Les chalets de Bois Méan est une résidence composée de jolis chalets, située au bord des pistes et à proximité des commerces de la place principale des Orres. Elle dispose de 79 appartements de 4 à 8 personnes. La résidence est équipée d'une piscine couverte et d'un bain à remous, accessibles pour tous les résidents. Elle propose aussi le WIFI gratuit. Petit plus pour les amoureux de nature, certains appartements ont une vue directe sur la forêt.

TUI propose également d'autres destinations à la montagne en France, en Suisse, en Autriche, en Italie et en Allemagne.

Les meilleures destinations soleil

Riu Olivia Beach Resort, Corralejo (Fuerteventura)

Située sur la côte Nord-Est de Fuerteventura, Corralejo est une jolie station balnéaire des Canaries, en pleine nature. Charmante avec sa place Plaza Calero et ses nombreuses ruelles, Corralejo saura vous séduire par sa douceur de vivre. Corralejo est un bel endroit pour les amateurs de surf et de kite-surf. Les amoureux de nature seront séduits par son parc naturel. Quant aux enfants, ils seront comblés par le grand parc aquatique: l’Acua Water Park.

Le Riu Olivia Beach Resort est un hôtel de plage 3 étoiles, idéal pour les familles. Les enfants peuvent profiter du mini club, tandis que les parents prennent le soleil sur les transats, au bord d'une des deux piscines chauffées, ou se relaxent dans un bain à remous. Le Riu Olivia Beach Resort est situé au milieu d'une zone de dunes, au bord d'une belle plage de sable fin. Il est situé à 35km de l'aéroport de Fuerteventura (les transferts A/R sont inclus dans le prix du voyage), et à 5 km du centre de Corralejo.

Hôtel Brisa, Benidorm, Costa Blanca

Située en Espagne sur la Costa Blanca, Benidorm est une station balnéaire animée. Populaire pour ses longues et larges plages de sable doré, elle est le lieu idéal des amateurs de shopping, de petits marchés traditionnels et d’une ambiance festive. Les amoureux de nature trouveront également leur bonheur en visitant le Parc Naturel de la Sierra Helada.

L'hôtel Brisa est un hôtel 4 étoiles, très bien situé sur la promenade de Benidorm, avec comme décor la plage de Levante. Ce petit hôtel familial est à 1,5 km du vieux centre. Le centre de Benidorm est donc facilement accessible à pied. L'hôtel dispose d'une piscine d'eau douce, et propose des activités gym ou musique live plusieurs fois par semaine. Il est situé à 57 km de l'aéroport d'Alicante (les transferts A/R sont inclus dans le prix du voyage).

Vous connaissez déjà la Costa Blanca et les Canaries? TUI propose de nombreuses autres destinations en Espagne: Tenerife Lanzarotte, Ibiza…

TUI, c'est aussi de nombreux voyages à destination de la Grèce, de Madeire, de l'Italie, du Portugal ou de Turquie.