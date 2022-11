Cyber Monday : le temps d'une journée, le casque audio sans fil JBL 660 NC est à petit mini chez MediaMarkt !

Écoutez votre son en toute liberté avec le casque audio sans fil JBL 660 NC

Vous ne supportez pas le silence ? Ou que vous soyez vous écoutez de la musique ou des podcasts ? Le casque audio sans fil JBL 660 NC est fait pour vous. Il est parfait pour vous suivre partout, il s’adapte à chaque circonstance. Vous souhaitez être immergé dans la musique ? Sa technologie de réduction du bruit Adaptative bloque les bruits ambiants pour une immersion sonore complète. Vous écoutez un podcast dans la rue ? Dans ce cas, optez pour la fonction Ambient Aware. Elle augmente les bruits environnants. Vous pouvez alors profiter de votre contenu sans être coupé du monde extérieur. Avec l’option Talk Thru qui amplifie les voix et réduit le volume de la musique, vous n’aurez plus besoin d’enlever votre casque pour discuter avec quelqu’un. Grâce à ses puissants haut-parleurs, le casque audio sans fil JBL 660 NC vous offre le son signature JBL, avec des basses améliorées et un audio de haute qualité. Pour compléter ses nombreux atouts, le casque audio sans fil JBL 660 NC est léger et confortable grâce à ses coussinets rembourrés ultra doux. Vous ne le quitterez plus !

Achetez le casque audio sans fil JBL 660 NC au meilleur prix avec MediaMarkt

Il est encore temps de profiter de belles promotions sur le high-tech dans le cadre du Cyber Monday. MediaMarkt prolonge ses offres en vous proposant le casque audio sans fil JBL 660 NC de couleur noire à 88€ au lieu de 99,99 € soit presque 12 € d’économies. Une fois que vous l’aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer ! Avec le casque audio sans fil JBL 660 NC, profitez de près de 50h de musique en streaming avec sa batterie haute performance. JBL a pensé à tout. En cas de besoin, vous pouvez continuer à écouter vos contenus préférés en branchant son câble d’alimentation détachable.

Cliquez ici pour profiter du casque audio sans fil JBL 660 NC au meilleur prix avec MediaMarkt

➢ A saisir : Cyber Monday : économisez 240 € sur le MacBook Air d’Apple avec MediaMarkt !