Bon plan Dyson : le prix du purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 est en chute libre sur Krëfel !

Respirez un air plus sain avec le purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 de Dyson

Poussières, allergènes, pollen, et polluants s’accumulent dans les maisons et peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé. Même en aérant votre domicile régulièrement, les bois et colles des meubles, les peintures, les revêtements de sols ou encore les appareils de cuisson libèrent des formaldéhydes dans votre intérieur. Le chauffage quant à lui, a tendance à assécher l’air, ce qui favorise la prolifération de bactéries. Le purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 de Dyson est la solution à ces problèmes de pollution de l’air intérieur. Véritable appareil 3 en 1, il purifie, humidifie et rafraichit l’air. Son système de filtration HEPA H13 capture 99,95% des particules ultrafines présentes dans l’air tandis que son filtre catalytique capture et détruit le formaldéhyde. Le purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 de Dyson est également doté d’un évaporateur hygiénique qui absorbe l’énergie thermique pour la convertir en un flux d’air frais. La technologie Air Multiplier, quant à elle, mélange l’air et le fait circuler dans toute la pièce. Résultat : vous respirez un air sain. Grâce au purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 de Dyson, vous pouvez vérifier quotidiennement la qualité de votre air intérieur. Il est équipé de capteurs intelligents qui détectent le formaldéhyde, les particules et les gaz en suspension dans l’air, ainsi que la température et le niveau d’humidité. La quantité de polluants est alors affichée sur son écran LCD. Vous pouvez également la consulter via l’application Dyson Link.

Purifiez votre air intérieur à petit prix avec le purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 de Dyson

Le purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 de Dyson est un indispensable pour respirer un air de qualité et passer l’hiver loin des rhumes et diverses maladies. Bon plan, il est actuellement à 699 € au lieu de 799 € chez Krëfel. A ce prix-là, laissez-vous tenter, d’autant qu’avec Krëfel vous bénéficiez de la livraison gratuite 7 jours sur 7. Les retours sont également gratuits.

Cliquez ici pour commander le purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 de Dyson au meilleur prix chez Krëfel

» A saisir : NordVPN casse les prix pour le Cyber Monday avec cette offre exceptionnelle à -68% !