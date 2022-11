Apple : économisez 140 euros sur l’iPhone SE 2nde Génération avec MediaMarkt !

iPhone SE 2nde Génération : il a tout d’un grand

L’iPhone SE 2nde Génération est un smartphone d’entrée de gamme pour Apple. Le souhait de la marque ? Concevoir un smartphone puissant et performant à un prix abordabl e, accessible au plus grand nombre. Le pari est gagné pour Apple, l’iPhone SE 2nde Génération a de nombreux atouts qui devraient vous séduire. Avec sa puce A13 Bionic, la plus rapide jamais conçue pour un smartphone, l’iPhone SE 2nde Génération dispose de toute la puissance de l’iPhone 11 Pro dans un format plus petit. L’iPhone SE 2nde Génération est doté d’un écran de 4,7 pouces, très pratique à glisser dans une poche. Il est également résistant à l’eau jusqu’à un mètre pendant 30 minutes. Côté photo, l’iPhone SE 2nde Génération est doté du mode portrait. Il floute l’arrière-plan pour pouvoir sublimer votre sujet. Les vidéos sont, quant à elles, de qualité 4K. Vos photos et vidéos seront dignes d’un pro ! Enfin, l’iPhone SE 2nde Génération dispose d’une grande autonomie, jusqu’à 13 heures de vidéos en une seule charge.

Où trouver l’iPhone SE 2nde Génération au meilleur prix ?

De grandes performances pour un prix abordable, il y a de quoi être séduit par l’iPhone SE 2nde Génération, d’autant plus que Mediamarkt fait chuter son prix. Sa version 64GB est actuellement à 329 € au lieu de 469 €, soit 140 € d’économies. Encore mieux, avec MediaMarkt, votre ancien smartphone vaut de l’argent. Vous pouvez calculer sa valeur sur le site de MediaMarkt, et bénéficier d’une remise supplémentaire.

Cliquez ici pour obtenir l’ iPhone SE 2nde Génération 64GB au meilleur prix avec MediaMarkt

