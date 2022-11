Nike : la marque au swoosh vous offre jusqu’à 40% de remise sur de nombreux articles sportwear !

Nike : dépassez vos limites sportives grâce à des prix mini

La célèbre marque américaine sportswear, la plus vendue au monde, propose actuellement de belles promotions sur de nombreux vêtements, sneakers et accessoires hommes, femmes et enfants. Sur le site de Nike, les réductions vont jusqu’à 40% sur plus de 2800 articles. C’est l’occasion de renouveler votre équipement sportif, ou de refaire votre garde-robe sportswear. En plus de réductions, Nike offre à ses membres la livraison et les retours gratuits pendant 30 jours. Pour cela, rien de plus facile, vous n’avez qu’à vous inscrire sur le site de Nike. L’inscription est gratuite. En devenant membre, vous pouvez bénéficier de nombreuses promotions tout au long de l’année. Vous entrez également dans une communauté de sportifs pour partager vos exploits.

Jusqu’à 40% de remise sur de nombreux articles Nike

Nous avons sélectionné pour vous quelques articles parmi les plus de 2800 produits en promotion :

Les Jordan Air 200 E

Idéale pour adopter un look urbain, les Jordan Air 200 E vous apporte un maximum de confort au quotidien avec le fameux amorti Max Air. Disponibles en blanc, gris ou noir, elles sont actuellement à 80,97 € au lieu de 134,99 €, soit 40% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter le Jordan Air 200 E à 80,97 € au lieu de 134,99 € sur le site de Nike

Sweat Nike Sportwear Club Fleece

Pour le sport ou pour un look casual de tous les jours, le sweat Nike Sportswear Club Fleece est sobre et élégant. Il est confectionné dans un tissu Fleece doux et confortable. Il est disponible beige, bleu foncé, bleu clair ou rose pâle. Il est affiché à 32,97 € au lieu de 54,99 €, soit 40% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter le sweat Nike Sportwear Club Fleece à 32,97 € au lieu de 54,99 € sur le site de Nike

Baskets de training pour femme Nike Legend Essential 2

Les baskets de training Nike Legend Essential 2 sont idéales aussi bien pour la pratique de la musculation que pour la pratique du HIIT. Elle offre une souplesse parfaite et un maintien optimal. Elles sont disponibles en violet platine et mauve. Elles sont affichées à 41,97 € au lieu de 59,99 €, soit 30% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter les Nike Legend Essential 2 à 41,97 € au lieu de 59,99 € sur le site de Nike

➢ Accès direct à toutes les promotions de l’e-shop Nike

» A saisir : Bon plan Dyson : le prix du purificateur d’air Humidify Cool Formaldéhyde PH4 est en chute libre sur Krëfel !