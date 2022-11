Bon plan Apple : le casque audio AirPods Max est 130€ moins cher chez cet e-commerçant !

Pourquoi craquer pour le casque audio Apple AirPods Max ?

Tout le monde connaît les fameux écouteurs sans fil Apple pour la qualité sonore qu’ils confèrent. En plus des AirPods Pro, Apple revient avec un casque audio encore plus performant : le AirPods Max. Ce casque dernière génération a été pensé pour vous faire vivre une expérience d’écoute hors du commun. Plongez à 100% dans votre environnement sans être dérangé par les bruits ambiants grâce à son alliance du son haute-fidélité et de la technologie de réduction active du bruit. Apprenez à apprécier une nouvelle vision du son signée Apple pour ressentir ce que vous écoutez. Musiques, podcasts, films, séries… tous les sons vous paraîtront plus vivants. Cela est permet grâce à la technologie de réduction de bruit qui capte les sons environnants et émet des anti bruits équivalents pour les anéantir. Profitez ainsi d’une lecture de vos sons ultra-nette et sans distorsion, même à plein volume. Pour vous offrir un maximum de confort, le casque AirPods Max est équipé de coussinets jusqu’au sommet de l’arceau pour un ajustement parfait pour toutes les morphologies de tête. Côté autonomie, le casque Apple vous offre plus de 20 heures d’autonomie pour une charge complète pour l’emporter avec vous où vous allez. Grâce à sa batterie ultra-performante, bénéficiez de 30 minutes d’écoute grâce à seulement 5 minutes de charge.

Bon plan : le casque audio AirPods Max Apple à prix réduit chez Fnac !

Posez le casque AirPods Max sur vos oreilles et plongez dans votre environnement, sans être dérangé par ce qui vous entoure. Idéal pour profiter pleinement de vos sons dans les transports en commun, à pied, pendant votre séance de sport ou même au bureau, le casque AirPods Max vous fait profiter d’une expérience unique grâce à un son haute-fidélité et à la réduction de bruit active. Ne dépensez plus une fortune pour profiter d’un son de qualité grâce au bon plan Vanden Borre. En ce moment, retrouvez le casque audio Apple AirPods Max Green pour seulement 499 euros, soit 130 euros moins cher !

Cliquez ici pour commander votre casque audio AirPods Max à prix mini !

» A saisir : NordVPN casse les prix pour le Cyber Monday avec cette offre exceptionnelle à -68% !