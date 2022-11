Xiaomi : le smartphone Redmi Note 10 Pro est à prix mini sur Amazon !

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : un petit prix pour de grandes performances

Xiaomi a tout compris en proposant un smartphone puissant et performant qui n’a rien à envier à ses concurrents. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est design avec son dos en verre incurvé en 3D. Intelligent, son écran Amoled de 6,67 pouces adapte sa luminosité grâce à des capteurs de lumière 360°. De jour comme de nuit, il vous offrira un confort de lecture optimal. La photo et la vidéo sont des points forts du Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le Xiaomi Redmi note 10 Pro est équipé de 4 caméras : une caméra grand angle de 108 MP, une caméra ultra grand angle de 8 MP, une caméra télémacro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Ces 4 caméras vous offrent un système d’imagerie de pointe digne d’un matériel professionnel. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro ne vous lâchera jamais lorsque vous visionnez des vidéos ou lorsque vous jouez à des jeux en ligne. Son écran se rafraichit 120 fois par seconde pour vous offrir toujours plus de fluidité. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dispose d’une grande autonomie grâce à sa batterie de 5020 mAh : jusqu’à 2 jours pour une utilisation normale.

Où trouver le Xiaomi Redmi Note 10 Pro au meilleur prix ?

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a tout d’un grand, à un prix mini. Vous êtes séduits ? Amazon propose sa version 128 GB à 220,18 € au lieu de 299 €, soit 26% de réduction. Bon plan, avec Amazon, vous pouvez payer en 4 fois sans frais. A ces conditions, laissez-vous tenter.

Cliquez ici pour obtenir le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 220,18 € au lieu de 299 € avec Amazon

» A saisir : Nike : la marque au swoosh vous offre jusqu’à 40% de remise sur de nombreux articles sportwear !