Offre à ne pas manquer : le Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 200€ !

Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy S22 Ultra ?

Offrez-vous le dernier smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra et profitez d’une qualité hors du commun. Optez pour ce magnifique téléphone portable qui combine l’élégance d’un smartphone haut de gamme et la puissance que vous méritez. Samsung n’a pas fait les choses à moitié en équipant son S22 Ultra de la puissante puce Exynos 2200 et d’un taux de rafraîchissement ultra-rapide pour naviguer à volonté, sans interruption. En plus d’être ultra-fluide, le S22 Ultra vous accompagnera toute la journée grâce à sa batterie de 5000 mAh. Utilisez le S Pen pour retoucher vos photos avec précision, prendre des notes rapidement… D’un point de vue photographique, le Samsung Galaxy S22 Ultra vous offre une qualité optimale avec ses 4 capteurs photos. Vous pourrez ainsi prendre des photos et filmer des vidéos nettes, détaillées et lumineuses de jour comme de nuit grâce notamment à son capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un zoom optique X3 de 10 mégapixels et un zoom optique X10 de 10 mégapixels. Appréciez toutes les nuances de vos images grâce à son écran AMOLED de 6,8 pouces et sa résolution de 3088 x 1440 pixels.

Où trouver le Samsung Galaxy S22 Ultra à prix réduit ?

Vous souhaitez acheter le Samsung Galaxy S22 Ultra mais le prix est trop élevé pour vous ? Commander votre téléphone avec abonnement pour le payer moins cher. En ce moment, votre opérateur belge Proximus vous propose une offre irrésistible : le Samsung Galaxy S22 Ultra à partir de 199€. Comment en profiter ? Rien de plus simple :

1) Choisissez les options de votre S22 Ultra : la couleur (noir, blanc, vert ou rouge) et la capacité de stockage (128 Go ou 256 Go)

2) Cliquez sur l’option "À partir de 199€ avec abonnement”

3) Choisissez votre option DataPhone :

→ S22 Ultra à 199€ avec DataPhone 3,5 GB 35€/mois

→ S22 Ultra à 679€ avec DataPhone 2 GB 20€/mois

→ S22 Ultra à 949,99€ avec Special Deal 0€/mois

4) Choisissez votre abonnement mobile :

→ Mobilus M 12 GB Appels & SMS illimités + 5G super rapide 26,99€/mois

→ Mobilus Maxi 50 GB Appels & SMS illimités + 5G giga rapide 42,99€/mois

Configurez-vite votre abonnement Proximus pour profiter du Samsung Galaxy S22 Ultra au meilleur prix ! En ce moment, et jusqu’au 15 janvier 2023, bénéficiez de 200€ de cashback, foncez !

Cliquez ici pour commander votre Samsung Galaxy S22 Ultra à partir de 199€ !

