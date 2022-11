Apple : économisez 60 € sur le prix de l’iPhone 12 avec Amazon !

iPhone 12 : un concentré de performances

L’iPhone 12 est un concentré de performances : vitesse, qualité des images, autonomie. Il est doté de la puce A14 Bionic. Elle booste l’iPhone 12 pour toujours plus de rapidité. Avec la vitesse 5G, vos téléchargements se font en un éclair, vous visionniez vos vidéos en streaming avec fluidité, la réactivité des jeux est sans égal. Le double appareil photo de l’iPhone 12, grand angle et ultra grand angle, est équipé du mode nuit pour des photos toujours réussies, quel que soit le temps et la luminosité. L’iPhone 12 enregistre les vidéos en HDR Dolby Vision, pour des réalisations vidéo toujours plus qualitatives. Son écran OLED Super Retina XDR bord à bord de 6,1 pouces est le meilleur écran d’iPhone jamais conçu. Il vous offre un confort de lecture et une qualité d’image exceptionnelle. Petit plus non négligeable, l’écran Ceramic Shield multiplie par 4 la résistance aux chutes. Vous n’aurez plus peur d’emporter votre iPhone 12 partout ! Pour parfaire ses multiples qualités, l’iPhone 12 bat des records d’autonomie, jusqu’à 17 heures en lecture vidéo.

iPhone 12 : une bonne idée de cadeau pour la Saint Nicolas

Vous êtes séduits par les performances de l’iPhone 12 ? Vous avez raison, c’est un concentré de puissance à moins de 900€. Plus que 6 jours avant la Saint-Nicolas. Si vous ne savez pas quoi offrir, pensez donc à l’iPhone 12. Le géant du e-commerce Amazon Belgique propose sa version 128 GB à 799 € au lieu de 859 €, soit 60 € d’économies. Si vous commandez aujourd’hui, il arrivera avant le 6 décembre.

