Bon plan de Noël : économisez jusqu’à 50% sur une large gamme de parfums chez Look Fantastic !

Le Black Friday joue les prolongations chez le e-parfumeur Look Fantastic. Bénéficiez d’économies jusqu’à -50% sur une sélection de plus de 600 parfums. Vous trouverez forcément la fragrance parfaite pour un cadeau de Noël réussi.

Économisez jusqu’à 50% sur une sélection de parfum avec Look Fantastic - Look Fantastic

Look Fantastic prolonge le Black Friday

Le e-commerçant Look Fantastic vous accompagne jusqu’au bout dans vos achats de Noël. Ce site de référence en parfums et cosmétiques ne s’arrête pas au Black Friday pour vous proposer les meilleures promotions. Il vous offre jusqu’à 50% de remise sur plus de 600 parfums. Que vous aimiez les senteurs boisées, épicées ou fruitées, vous trouverez forcément la fragrance qui enchantera votre nez parmi les grands créateurs de parfums : Versace, Marc Jacobs, Paco Rabanne, Jean-Paul Gaultier, Armani, Lancôme et bien d’autres.

Notre sélection de parfum pour des cadeaux de Noël à petits prix avec Look Fantastic

Nous avons sélectionné pour vous quelques références parmi les plus de 600 parfums en promotion chez Look Fantastic. Cette sélection de parfums intemporels a été pensée pour faire plaisir aux hommes et aux femmes :

La Vie est Belle de Lancôme

Cette eau de parfum est le best-seller de Lancôme. C’est un parfum fruité et lumineux avec des notes de poire et de mûre en notes de tête. Ses notes de cœur sont l’Iris, la Fleur d’oranger et le Jasmin. Des notes fraîches sur un fond de patchouli. Ce parfum intemporel se porte aussi bien l’hiver que l’été et plaira à coup sûr. Look Fantastic propose l’eau de parfum La Vie est Belle de Lancôme 100ml est à 87,95 € au lieu de 125,45 €, soit 30% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter le parfum La Vie est Belle de Lancôme au meilleur prix avec Look Fantastic

Acqua di Gio de Giorgio Armani

Cette eau de toilette pour homme, fraiche et boisée a du succès auprès du public depuis des années. Grand classique d’Armani, elle saura séduire les hommes de tout âge. Ses notes de tête sont la bergamote, le néroli, le pamplemousse, le citron et le jasmin. Elles sont accompagnées en notes de cœur par la coriandre, la noix de muscade et une bise marine. En notes de fond, l’ambre, le patchouli et le cèdre viennent donner du caractère à cette eau de toilette résolument masculine. Look Fantastic propose l’eau de toilette Acqua di Gio d’Armani en 100ml à 68,45 € au lieu de 97,45 €, soit 30% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter l’eau de toilette Acqua di Gio d’Armani au meilleur prix avec Look Fantastic

L’impératrice de Dolce & Gabanna

Dolce & Gabanna est réputé pour ses fragrances sensuelles. L’impératrice est une eau de toilette fruitée et sucrée avec ses notes de kiwi, de rhubarbe et de melon. Elles sont accompagnées de notes de cœur au parfum de cyclamen. En notes de fond, le musc et le bois de santal viennent apporter de la sensualité à cette eau de toilette. Look Fantastic propose l’eau de toilette l’Impératrice de Dolce & Gabanna 50ml à 26,95 € au lieu de 53,45 €, soit 50% d’économies.

→ Cliquez ici pour acheter l’eau de toilette L’impératrice de Dolce & Gabbana au meilleur prix avec Look Fantastic

➢ Accès direct à tous les parfums en promotion sur Look Fantastic

» A saisir : les meilleures offres repérées par nos Experts Shopping en ce moment sur la toile :

– Nike : la marque au swoosh vous offre jusqu’à 40% de remise sur de nombreux articles sportwear !

– Offre à ne pas manquer : le Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 200€ !