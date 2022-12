Prix canon : économisez 200 € sur la machine à laver Whirlpool 6th Sense avec Krëfel

Machine à laver Whirlpool 6th Sense : parfaite pour un usage familial

La machine à laver Whirlpool 6th Sense est l’alliée des familles nombreuses avec sa grande capacité de 9kg. Avec elle, vous pourrez facilement diminuer le nombre de lessives hebdomadaires. La technologie 6the Sense, exclusivité Whirlpool, adapte les réglages de la machine à laver en fonction du chargement. Avec elle, la consommation d’eau et d’électricité est optimisée. La durée du programme également. La machine à laver Whirlpool 6th Sense est dotée de plusieurs fonctions vapeur. Grâce au Fresh Care+ Steam, à chaque fin de cycle, votre linge est massé délicatement dans le tambour tandis que des jets de vapeur font circuler de l’air dans votre linge. Résultat : votre linge reste frais plus longtemps. Il est également plus facile à repasser. Autre innovation vapeur, le programme Steam Refresh. Ce programme court rafraichit votre linge, pour éviter les lavages inutiles. Enfin, la machine à laver Whirlpool 6th Sense dispose d’un départ différé, très pratique pour faire tourner vos machines la nuit et pour faire des économies.

Krëfel casse le prix de la machine à laver Whirlpool 6th Sense

Envie d’une machine performante et économe ? La machine à laver Whirlpool 6th Sense est faite pour vous. Grâce à son moteur Inverter Motor très silencieux, vous pourrez l’installer partout facilement. Krëfel la propose actuellement à 399 € au lieu de 599 € soit 33% de remise. C’est un prix canon pour une machine familiale et une marque reconnue comme Whirlpool. Petit plus, Krëfel propose la livraison et l’installation gratuite. L’enseigne reprend également votre ancienne machine à laver, sans frais.

Cliquez ici pour acheter la machine à laver Whirlpool 6th Sense au meilleur prix avec Krëfel

