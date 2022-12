Bon plan Tineco : le prix de l’aspirateur balai nettoyeur iFloor 3 est en chute libre sur Amazon (-18% de réduction)

Pourquoi craquer pour l’aspirateur nettoyeur Tineco iFloor 3 ?

Bien plus qu’un simple aspirateur, le Tineco iFloor 3aspire et nettoie vos sols simultanément. Autrement dit, cet aspirateur nettoyeur vous offre un nettoyage en profondeur et ultra-efficace pour venir à bout des tâches sèches, humides et même des poils d’animaux. Plus efficace qu’une serpillière traditionnelle, le Tineco dispose d’une puissante brosse motorisée qui laisse les sols instantanément secs et sans trace. Comment ? Grâce au système à double réservoir qui sépare l’eau propre et l’eau sale. Son puissant moteur brushless digital de 150W permet une aspiration puissante et silencieuse, idéal pour nettoyer votre maison même quand vos enfants dorment. Le Tineco s’adapte à tous les sols durs intérieurs comme le carrelage, le vinyle, le parquet, le stratifié, le linoléum, le marbre… pour bénéficier d’un nettoyage puissant dans toutes les pièces de votre maison. Très intelligent, votre aspirateur nettoyeur s’auto-nettoie en un seul clic pour bénéficier d’un appareil toujours propre et prêt à être utilisé sans intervention de votre part. Optez pour la liberté et la légèreté de l’aspirateur sans fil Tineco et de son design avec manche pivotant pour nettoyer votre intérieur dans les moindres recoins en toute simplicité.

Où commander le Tineco iFloor 3 au meilleur prix ?

Pourquoi passer l’aspirateur puis la serpillère quand le Tineco iFloor 3 fait les deux en même temps ? Cet aspirateur nettoyeur sans fil est idéal pour nettoyer efficacement toutes les pièces de votre maison, dans les moindres recoins et en toute simplicité. Avec son entretien facile, le Tineco s’auto-nettoie pour profiter d’un appareil propre et sec en toute circonstance. En ce moment, l’aspirateur nettoyeur sec et humide Tineco iFloor 3 bénéficie d’une remise de -18%. Il passe donc de 399€ à seulement 329€ chez Amazon. C’est le moment de commander votre nouveau partenaire ménage au quotidien à prix mini !

Cliquez ici pour commander votre Tineco iFloor 3 à prix mini chez Amazon !

» A saisir : les meilleures offres repérées par nos Experts Shopping en ce moment sur la toile :

– Nike : la marque au swoosh vous offre jusqu’à 40% de remise sur de nombreux articles sportwear !

– Offre à ne pas manquer : le Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 200€ !

– Bon plan de Noël : économisez jusqu’à 50% sur une large gamme de parfums chez Look Fantastic !

– Prix canon : économisez 200 € sur la machine à laver Whirlpool 6th Sense avec Krëfel