Chute de prix : Coolblue vous fait économiser 300 € sur la télévision LG OLED 55 pouces !

Télévision LG OLED 55 pouces : une expérience immersive

La télévision LG OLED55CS6LA va vous faire changer d’avis sur la télévision. Que vous soyez amateur de séries ou de sport, elle saura vous séduire par la qualité de ses images et son son surround. Grâce à la technologie OLED, chaque pixel est indépendant. Les pixels s’allument et s’éteignent individuellement pour offrir aux images encore plus de contrastes, des couleurs lumineuses et des noirs éclatants. La profondeur de couleurs de 10 bits garantit des images réalistes et des détails de couleurs intenses. Son processeur intelligent a9 Gen5 ultra rapide analyse les images pour les afficher le plus précisément possible. Côté son, la télévision LG OLED55CS6LA vous offre un son immersif et vous place au cœur de l’action. La télévision LG OLED55CS6LA propose de nombreuses applications de streaming dans son menu WebOS 6.0 : Netflix, Amazon Prime Vidéo ou encore HBO Max. Avec son design épuré et ses bords fins, vous n’aurez plus envie de cacher votre télévision. Elle trouvera sa place dans n’importe quelle pièce grâce à son pied Gallery.

CoolBlue fait chuter le prix de la télévision LG OLED 55 pouces

C’est le moment de changer votre télévision. Coolblue propose en ce moment la télévision LG OLED55CS6LA 55 pouces à 1099 € au lieu de 1399 €, soit 300 € d’économies. Une remise exceptionnelle pour profiter d’une expérience immersive en 4K. C’est le moment d’en profiter ! Avec Coolblue, la livraison est gratuite. Si vous commandez avant minuit, vous êtes livrés le lendemain.

Cliquez ici pour acheter la télévision LG OLED55CS6LA à 1099 € au lieu de 1399 € avec Coolblue

» A saisir : les meilleures offres repérées par nos Experts Shopping en ce moment sur la toile :

– Nike : la marque au swoosh vous offre jusqu’à 40% de remise sur de nombreux articles sportwear !

– Offre à ne pas manquer : le Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 200€ !

– Bon plan de Noël : économisez jusqu’à 50% sur une large gamme de parfums chez Look Fantastic !

– Prix canon : économisez 200 € sur la machine à laver Whirlpool 6th Sense avec Krëfel

– Bon plan Tineco : le prix de l’aspirateur balai nettoyeur iFloor 3 est en chute libre sur Amazon (-18% de réduction)