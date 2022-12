JBL : économisez 100 € sur l’enceinte portable XTREME 2 Gun Metal !

Préparez les fêtes de fin d’années avec un son de folie. L’enceinte portable JBL XTREME 2 Gun Metal est à petit prix. Pratique et puissante pour écouter des chants de Noël ou mettre l’ambiance sur le dancefloor, où que vous soyez.

JBL XTREME 2 Gun Metal : pratique, robuste et performante

L’enceinte JBL XTREME 2 Gun Metal est une enceinte portable digne des meilleures sonos. Elle est équipée de 4 haut-parleurs et de 2 radiateurs de graves pour vous offrir un son immersif, dynamique et captivant. Solide, elle vous accompagne dans tous vos déplacements. Son boitier en caoutchouc est robuste, tout comme le tissu résistant qui la recouvre. L’enceinte portable JBL XTREME 2 Gun Metal est également étanche. Plage, piscine, soirée, salle de bain…elle ne craint ni les coups, ni l’eau, ni les verres renversés ! Pratique, elle est composée de crochets intégrés pour la transporter facilement. JBL va dans le détail, la sangle de transport de l’enceinte JBL XTREME 2 Gun Metal est même équipée d’un décapsuleur ! Avec elle, vous pourrez faire la fête jusqu’au bout de la nuit. Sa batterie rechargeable Li-ion de 10000 mAH, vous offre 15 heures d’autonomie. Elle se recharge facilement avec un simple port USB.

JBL baisse le prix de son enceinte portable XTREME 2 Gun Metal

Pour des heures d’écoute et de fêtes, équipez-vous de l’enceinte portable JBL XTREME 2 Gun Metal. Elle est tellement polyvalente que vous ne regretterez pas votre choix. Elle est idéale pour partager vos playlists. Vous pouvez connectez jusqu’à 2 smartphones à l’enceinte portable JBL XTREME 2 Gun Metal. Avec JBL Connect +, vous avez même la possibilité de connecter plus d’une centaine d’enceintes dotées de la fonctionnalité JBL Connect +. De quoi enflammer vos soirées ! JBL Belgique propose l’enceinte portable JBL XTREME 2 Gun Metal à 149,99 € au lieu de 249,99 €, soit 100 € d’économies. Profitez-en vite ! La livraison et les retours sont gratuits.

