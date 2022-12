Incroyable : la machine à café Krups Vertuo Next est à moins de 70 euros sur Amazon ! (-54% de réduction)

Pourquoi craquer pour la Nespresso Vertuo Next ?

D’une simple pression sur un bouton, faites vous couler le meilleur des cafés pour bien débuter la journée avec la machine à capsules Nespresso Vertuo Next. Espresso, Alto, Lungo… à chacun sa tasse de café grâce à la quantité de café qui varie entre 40 et 414 ml. Avec une seule machine vous avez la possibilité de faire 5 tailles de café pour chaque variété, idéal pour chaque moment café de la journée. Grâce à la centrifusion, son système d’extraction unique, la machine Krups Vertuo Next lit le code-barres de chaque capsule qui tourne ensuite sur elle-même (jusqu’à 7000 tours par minute) pour faire pénétrer l’eau rapidement et ainsi créer une couche de crème naturelle pour profiter d’une onctueuse pause café. Avec ses capsules en aluminium recyclables et totalement hermétiques, le café Nespresso reste frais et conserve tous ses arômes. En plus de profiter d’un café de qualité, cette machine Krups Nespresso vous permet de faire un geste pour l’environnement. En effet, Nespresso récupère les capsules Vertuo pour les recycler : la capsule en aluminium est réutilisé dans la création de différents objets et le marc de café deviendra du biogaz et du compost. Avec son design compact et élégant, cette machine à café s’adapte à tous les intérieurs et devient même un élément de décoration à part entière.

Machine à café Krups Vertuo Next à prix défiant toute concurrence !

Appréciez chaque arôme de votre café favori avec la machine à capsules Krups Vertuo Next. Cette machine connectée se met à jour automatiquement grâce à sa connexion au Wi-Fi pour profiter d’un café parfait tout au long de la journée. Sa technologie Centrifusion analyse la capsule afin d’optimiser les paramètres d’extraction pour savourer une crema généreuse et onctueuse. En ce moment, la Nespresso Krups Vertuo Next est affichée à un prix défiant toute concurrence. Commandez votre Vertuo Next pour seulement 69€, au lieu de 149,99€ sur Amazon. N’attendez pas et commandez vite votre nouvelle machine à café Krups, pour un café parfait pour chaque moment de la journée !

Cliquez ici pour commander la machine à café Krups Vertuo Next à prix réduit !

