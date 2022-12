Bon plan : créez votre pack Flex avec Proximus et recevez un cadeau d’une valeur de plus de 1000 euros !

L’abonnement Flex : l’offre 3 en 1 de Proximus

Ne vous compliquez plus la vie avec un abonnement internet, un abonnement mobile et un abonnement TV. Proximus vous simplifie la vie avec son abonnement Flex qui combine en un seul abonnement une offre internet, TV et mobile. Rien n’est figé avec Proximus, vous pouvez créer sur mesure l’abonnement Flex qui correspond à vos besoins. A la fin du mois c’est facile, vous n’avez plus qu’une facture à régler. Vous verrez, vous économiserez en regroupant vos abonnements. Avec Proximus, vous avez même la possibilité d’ajouter un abonnement mobile supplémentaire à partir de 10 €/mois. Le top pour équiper toute la famille à petit prix. Jusqu’au 31 janvier 2023, Proximus vous offre un cadeau exceptionnel pour la souscription d’un abonnement Flex : une télévision Samsung 55 pouces, un ordinateur portable HP ou un projecteur Samsung à partir de 99 € !!

Proximus vous fait un cadeau exceptionnel

Pour toute souscription d’un abonnement Flex, internet + TV + Mobile, Proximus vous fait bénéficier d’un prix canon sur 4 produits high-tech. Vous avez le choix entre :

→ Une Smart TV Samsung 55 pouces d’une valeur de 799,99 €. Proximus la propose à 99 €.

→ Un ordinateur portable HP de 15,6 pouces d’une valeur de 499,99 €. Proximus vous le propose à 99 €.

→ Une projecteur Samsung The Freestyle d’une valeur de 999,99 €. Proximus vous le propose à 99 €.

→ Une Smart TV Samsung 55 pouces QLED d’une valeur de 1099,99 €. Proximus vous la propose à 249 €. En plus, une soundbar avec subwoofer d’une valeur de 249 € est offerte.

Pour profiter de cette offre incroyable, c’est facile. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Proximus puis de choisir vos options en 4 étapes : le cadeau, votre forfait internet, votre forfait mobile et enfin vos options télévision Pickx. Avec Pickx, vous bénéficiez de plus de 80 chaines incluses dans votre abonnement. Vous pouvez également souscrire à Netflix, Disney+, Pickx All Stars ou Pickx Sports. Avec Proximus, c’est Noël avant l’heure !

Cliquez ici pour profiter dès maintenant que l’offre exceptionnelle de Proximus

