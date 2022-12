Apple : pour Noël, offrez un iPad Pro 256 GO Edition 2018 à moins de 900 € !

iPad Pro : pratique et polyvalente

Troisième génération d’iPad conçue par Apple, l’iPad Pro Edition 2018 est bien plus qu’une tablette. C’est d’ailleurs l’ambition d’Apple. Avec son écran de 12,9 pouces, elle peut facilement remplacer un ordinateur portable, surtout si vous la complétez par un clavier ou le stylet Pencil. Son écran Retina multi touch rétroéclairé par LED vous offre une qualité d’image exceptionnelle, idéale lorsque vous regardez une série ou un film. Nouveauté Apple, l’écran de l’iPad Pro occupe désormais 85% de sa surface. Finies les larges bandes sur les côtés. L’écran est doté d’un revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts. L’iPad Pro Edition 2018 est également équipé de 4 haut-parleurs disposés de part et d’autre des tranches latérales, pour vous offrir un son puissant. Encore une fois, c’est la configuration idéale pour regarder une série ou un film. Grâce à sa puce A12X Bionic, l’iPad Pro 2018 est puissant et très performant. Aucune application ne lui résiste, pas même les jeux vidéo. Côté photo, il est équipé d’un appareil photo de 12 Mégapixels à l’arrière et d’un appareil photo frontal de 7 Mégapixels, parfait pour des visios de qualité.

Le prix de l’iPad Pro 256 GO Edition 2018 chute avec BackMarket

Avec son design élégant et son grand écran, l’iPad Pro 256 GO Edition 2018 saura vous séduire. Pour ne rien gâcher, il dispose d’une grande autonomie d’environ 10h. C’est l’idéal pour suivre les étudiants dans toutes leurs activités. BackMarket, le spécialiste des produits reconditionnés propose l’iPad Pro 256 GO Edition 2018 à moins de 900 €, soit près de 33% de remise par rapport à un produit neuf. Avec BackMarket, votre iPad Pro est garanti 12 mois et la livraison est gratuite. Laissez-vous séduire !

Cliquez ici pour acheter un iPad Pro 256 GO Edition 2018 à moins de 900 € avec BackMarket

