Durée limitée : plus que 2 jours pour bénéficier de 25% de réduction sur de nombreux articles Lego avec DreamLand

Lego : créativité et imagination

Offrez des Lego pour Noël ou la Saint Nicolas, vous êtes surs de faire des heureux. Ce jeu de construction devenu culte, propose une large sélection d’univers : Lego Friends, Lego Ninjago, Lego Technics, Lego City, Lego Duplo, Lego SuperMario ou encore Lego Disney. Il y en a forcément un qui plaira à vos enfants, petits et grands. Les Lego favorisent l’imagination, la créativité, la concentration, et la logique. L’étape de construction permet de passer de bons moments en famille, tout comme l’étape de jeu. Bonne nouvelle, le spécialiste du jouet DreamLand propose 25% de remise sur une large sélection de Lego jusqu’au 4 décembre. N’attendez pas pour faire vos cadeaux !

Une large sélection de Lego à prix cassés

Nous avons sélectionné pour vous quelques références Lego sympas à mettre sous le sapin, pour les tout-petits mais aussi pour les plus grands :

Le parc d’attraction Lego Duplo

Lego Duplo est la gamme pour les plus petits. C’est le cadeau idéal à partir de 2 ans ½. Cette gamme de Lego est plus large que les Lego traditionnels. Les plus petits peuvent donc la manipuler facilement. Les enfants vont s’éclater avec le toboggan, la grande roue, le petit train et les manège. Pour aller jusqu’au bout, la boite de 95 pièces inclut même un marchand de glace et de hot-dog, ainsi qu’un appareil photo, un ours en peluche, des ballons et des cupcakes. Les petits s’éclateront à faire vivre une journée magique aux 7 personnages inclus dans la boite de jeu. Le parc d’attraction Lego Duplo est à 81,75 € au lieu de 109 € avec DreamLand.

L’arène de cascades avec double looping Lego City

Qui va s’affronter dans une compétition de choc et réussir à passer le double-looping périlleux ? Ce sont des heures de jeux assurées pour les enfants. L’arène de cascades Lego City comprend tout l’univers des courses de moto et des cascadeurs : une arche d’entrée, un mur de flammes, un looping serpent et un looping de feu. La boite de 598 pièces contient également 7 personnages, 2 motos à rétrofiction, 1 monstertruck avec tremplin, 1 arène, 1 stand de vente, 1 tribune et de nombreux accessoires. Prêts pour le show ? L’arène de cascades avec double-looping Lego City est affichée à 81,75 € au lieu de 109 € avec DreamLand.

Lego Porsche 911

Vous rêvez de la mythique Porsche 911 ? Lego exauce votre souhait avec de grand modèle de 1498 pièces. Avec Lego, recréez ce modèle de légende. Vous avez le choix entre la Porsche 911 Turbo classique ou la Porsche 911 Targa. La maquette Lego reprend tous les détails emblématiques de la Porsche : phares ronds, pare-chocs, insigne Porsche, plaque minéralogique. Même le moteur 6 cylindre, le levier de vitesse, le frein à main et l’intérieur de la voiture sont reproduits à l’identique. La Porsche 911 de Lego est à 99,75 € au lieu de 133 € avec DreamLand.

