PS5 : peut-on s’attendre à un retour dans les stocks belges en ce début décembre ?

Où en sont les stocks de PlayStation 5 en Belgique ?

Plus de 2 ans après sa sortie, la PlayStation 5 reste toujours aussi difficile à trouver. Tout comme la Xbox Series X, la pandémie mondiale a complètement chamboulé les stocks et les approvisionnements de la console Sony. En effet, la PS5 était tellement attendue par les gamers avant sa sortie que les livraisons au compte-gouttes n’ont pas réussi à satisfaire la forte demande. Pourquoi ? Parce que les composants essentiels à la fabrication de la PS5 étaient manquants, ce qui a engendré un vrai bazar dans les stocks dès le début. Maintenant que la situation s’est arrangée, Sony tente tant bien que mal de rattraper son retard pour pouvoir approvisionner les revendeurs de PS5 au mieux. Après avoir réussi à proposer la PS5 pendant le Black Friday, les e-commerçants belges ont-ils encore du stock en ce début décembre ? Voici quelques sites où vous pouvez régulièrement vous rendre pour vérifier l’état des stocks de la PS5 :

Comment faire pour commander une PS5 avant Noël ?

Avec la demande qui ne cesse de croître et le retard d’approvisionnement difficile à rattraper pour Sony, il va être difficile de mettre la main sur une PlayStation 5 pour Noël. Nous vous conseillons donc de mettre toutes les chances de votre côté pour commander votre console Sony dès à présent. Voici quelques astuces pour préparer les prochaines ventes PS5 :

– Être rapide : Parce que les ventes PS5 se font rares et que les stocks s’envolent en un rien de temps, vous allez devoir être ultra-rapide pour réussir à commander votre PlayStation 5 avant une nouvelle rupture.

– S’inscrire aux alertes : Les e-commerçants disposent généralement d’un encart où vous pouvez renseigner votre adresse mail afin d’être prévenu des prochaines ventes PS5. N’hésitez pas à vous inscrire à ses alertes mails dès que c’est possible pour faire partie des premiers à être au courant des prochaines ventes !

– Se préparer en amont : En plus de vous inscrire aux alertes mails, créez un compte sur les différents sites des revendeurs de PS5 et renseignez vos coordonnées de livraison et vos données bancaires pour acheter le PlayStation 5 en 2 clics !

– Être connecté dès le matin : Les ventes de PS5 se font généralement entre 8h et 10h d’où l’importance d’être opérationnel dès le matin !

