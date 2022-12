Apple : un iPhone 11 à moins de 50 euros ? C’est possible grâce à cette astuce !

iPhone 11 : de grandes performances

Première qualité de l’iPhone 11 : sa puissance. Grâce à sa puce A13 Bionic, ses performances n’ont rien à envier à ses successeurs. Son utilisation est très fluide. Passer d’une application à une autre se fait très facilement. Son écran Retina LCD multitouch de 6,1 pouces offre aux utilisateurs des images de très belle qualité et un confort de lecture absolu. Avec l’iPhone 11, la luminosité est toujours parfaite. Côté photos, l’iPhone 11 est équipé d’un double appareil photo ultra grand-angle et grand-angle de 12 Mégapixels avec une zoom optique arrière x2 et un zoom numérique x5. Grâce à son mode portrait qui floute le fond pour mettre en valeur votre sujet, vos photos seront toujours réussies, et même sublimées. Vos selfies seront également d’une qualité exceptionnelle grâce à sa caméra frontale TrueDepth de 12 Mégapixels. L’iPhone 11 ne vous lâchera jamais. Sa batterie de 3110 mAh vous offre plus de 10h d’autonomie en lecture vidéo et jusqu’à 2 jours pour une utilisation classique. Enfin, vous pourrez l’emmener partout sans crainte. L’iPhone 11 est résistant. Il est certifié IP68, étanche jusqu’à 2m de profondeur pendant 30 minutes.

Un iPhone 11 à moins de 50 € ? C’est possible avec Proximus.

Le prix public de l’iPhone 11 64GB est de plus de 500 €. Proximus le propose à partir de 49 € pour toute souscription d’un abonnement mobile. Le prix varie en fonction des options choisies. Par exemple, si vous partez sur la version 128 GB, elle est affichée à partir de 199 € pour un prix public d’environ 600 €. L’iPhone 11 64GB est disponible en blanc et en noir. Profitez-en vite !

Cliquez ici pour obtenir un iPhone 11 à moins de 50 € avec Proximus

» A saisir : les meilleures offres repérées par nos Experts Shopping en ce moment sur la toile :

– Nike : la marque au swoosh vous offre jusqu’à 40% de remise sur de nombreux articles sportwear !

– Offre à ne pas manquer : le Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 200€ !

– Bon plan de Noël : économisez jusqu’à 50% sur une large gamme de parfums chez Look Fantastic !

– Prix canon : économisez 200 € sur la machine à laver Whirlpool 6th Sense avec Krëfel

– Bon plan Tineco : le prix de l’aspirateur balai nettoyeur iFloor 3 est en chute libre sur Amazon (-18% de réduction)

– Chute de prix : Coolblue vous fait économiser 300 € sur la télévision LG OLED 55 pouces !

– Où trouver la Xbox Series X en stock en Belgique ?

– JBL : économisez 100 € sur l’enceinte portable XTREME 2 Gun Metal !