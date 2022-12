Bon plan de Noël : le prix du Xiaomi Redmi Note 10 chute sous la barre des 200 euros chez MediaMarkt !

Xiaomi Redmi Note 10 64GB : un petit prix pour de grandes performances

Le Xiaomi Redmi Note 10 64GB est clairement le smartphone qui présente un excellent rapport qualité-prix. Il est idéal si vous ne souhaitez pas dépenser des sommes folles dans un smartphone. Chez Xiaomi, petit prix ne rime absolument pas avec absence de performance, bien au contraire. Avec le Xiaomi Redmi Note 10 64GB, vous profitez de la rapidité de la 5G. Il est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 700 pour offrir aux utilisateurs un maximum de puissance et de performance. Les amateurs de jeux vidéo vont être conquis ! Xiaomi pense à vos yeux. La Xiaomi Redmi Note 10 64GB est doté d’un capteur de lumière 360° qui ajuste la luminosité de l’écran pour un confort de lecture toujours optimum. Il est également doté du mode lecture 3.0, pour lire comme sur du papier. Avec le Xiaomi Redmi Note 10 64GB, laissez court à votre créativité. Vos photos et vidéos seront toujours réussies grâce à ses 4 caméras : une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra grand angle de 8 MP, une caméra macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Le prix Xiaomi Redmi Note 10 64GB est en baisse avec MediaMarkt

Si vous n’êtes pas déjà séduit par les performances du Xiaomi Redmi Note 10 64GB, son design devrait vous convaincre. Son écran Amoled de 6,43 pouces et son châssis très fin en gris onyx, blanc cassé ou vert lagon en font un objet très élégant. Bien que son prix initial soit déjà abordable, MediaMarkt le fait descendre encore plus bas en affichant le Xiaomi Redmi Note 10 64GB est à 169 € au lieu de 229 €. En plus, avec MediaMarkt, votre ancien smartphone vaut de l’argent. Rendez-vous sur leur site pour connaitre sa valeur et bénéficier d’une remise supplémentaire.

Cliquez ici pour obtenir le Xiaomi Redmi Note 10 64GB au meilleur prix avec MediaMarkt

