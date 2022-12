Économisez 300 € sur la télévision Philips LED 4K 65 pouces avec Krëfel !

Le meilleur de la télé avec la télévision Philips LED 4K 65 pouces

Regardez vos films, séries, émissions et matchs préférés avec la télévision Philips LED 4K 65 pouces. Design avec son écran sans cadre, elle s’intégrera très facilement dans votre intérieur en toute discrétion. Philips vous offre toute son expertise pour une expérience télé de qualité. L’ambilight Philips vous propose une expérience visuelle et immersive hors du commun : les LED situées autour du téléviseur s’allument et changent de couleur en harmonie avec les couleurs de l’action à l’écran ou avec les tonalités de la musique que vous écoutez. Le moteur Philips P5 produit, quant à lui, des images époustouflantes : les contrastes sont nets, les couleurs sont éclatantes, les détails sont visibles et gagnent en profondeur, les mouvements sont fluides. L’expérience immersive de Philips va encore plus loin grâce aux technologie Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées. Elles vous font bénéficier d’une qualité visuelle et sonore incroyable.

Où trouver la télévision Philips LED 4K 65 pouces au meilleur prix ?

Envie d’une smart TV 4K à mettre sous le sapin ? Krëfel a pensé à vous ! Le e-commerçant tape fort pour les fêtes de fin d’années en proposant la télévision Philips LED 4K 65 pouces à 999 € au lieu de 1299 €, soit 300 € de remise. Faites-vite, la promotion est valable jusqu’au 31 décembre. Petit plus, Krëfel reprend gratuitement votre ancien téléviseur.

Cliquez ici pour acheter la télévision Philips LED 4K 65 pouces au meilleur prix avec Krëfel

