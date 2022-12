PlayStation 5 : commandez ce pack PS5 + FIFA 23 aujourd’hui pour être livré avant Noël !

Entrez dans l’aventure PS5

La PS5 est clairement la console la plus immersive du marché. Dès sa commercialisation, son succès a été fulgurant, à tel point qu’elle est régulièrement en rupture de stock. La PS5 est rapide comme l’éclair avec son disque SSD ultra rapide. Ses graphismes de qualité 4K sont hyperréalistes. Combinés au son audio 3D et à ses manettes Dual Sense, elle vous offre une expérience de jeu incroyable. Les manettes DualSense vous offre des sensations plus vraies que nature. Grâce aux gâchettes adaptatives, vous ressentez quand vous bandez un arc, quand vous appuyez sur l’accélérateur d’une voiture ou encore quand vous tapez dans un ballon. Avec la PS5, laissez de côté la réalité pour être en totale immersion dans votre jeu vidéo. La PS5 propose un catalogue de jeu variés : God of War Ragnarök, Call of Duty Modern Warfare II, Gran Turismo 7, FIFA 23 et bien d’autres…

Un prix canon pour le pack PS5 + FIFA23

Souvent en rupture de stock, la PS5 incluant le jeu FIFA 23 est disponible chez Amazon. Le géant du e-commerce la propose à 890€. Avec le jeu FIFA 23, vous allez faire des heureux. La coupe du monde de foot sera terminée à Noël, vous pourrez pourtant rejouer les matchs et revivre ces moments d’intenses émotions. Vous pourrez également rejouer de nombreuses autres compétitions internationales : la Coupe du monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, la Barclay’s FA Women Super League ou encore la D1 Arkema de France. Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde.

