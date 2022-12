PS5 : les stocks se remplissent à l’approche de Noël, foncez avant qu’il ne soit trop tard !

La PS5 et ses ruptures de stocks en série

Les amateurs de jeux vidéo l’ont bien remarqué, la PS5 est très souvent en rupture de stock, et ce n’est pas nouveau ! Dès sa commercialisation en novembre 2020, la console de Sony a été prise d’assaut par les gameurs. On comprend pourquoi ! La PS5 est la console la plus immersive du marché. Ses images de qualité 4K, son son audio 3D et ses manettes DualSense, combinées à un disque SSD ultra rapide offrent aux joueurs une expérience de jeu inédite et des graphismes époustouflants. C’est sans compter sur la grande variété de jeux disponibles : God of War Ragnarök, Call of Duty Modern Warfare II, Gran Turismo 7, FIFA 23 et bien d’autres…Dès sa commercialisation, Sony a eu de la difficulté à suivre le rythme de production. Les conséquences de la crise COVID, notamment le manque de disponibilité de certains composants, ont également mis à mal la chaine de production.

La PS5 sera-t-elle disponible pour Noël ?

Bonne nouvelle du côté de Sony. Le fabricant a annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles, ce qui devrait combler la demande et stopper les ruptures de stocks. Il faudra néanmoins avoir encore un peu de patience. Ces PS5 seront disponibles entre avril 2023 et mars 2024. Pour être certain d’obtenir la PS5 à temps pour Noël, un conseil, soyez en veille sur le site des revendeurs belges. N’hésitez à vous abonner à leur newsletter, ou à l’alerte stock, pour être averti de la disponibilité de la PS5 en premier. Dès qu’elle est disponible, foncez l’acheter. Quelques heures peuvent suffire à écouler les stocks disponibles. Pour vérifier les stocks des revendeurs belges, cliquez ici :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur DreamLand

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Coolblue

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt