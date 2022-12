Vente flash : la machine à café à capsule L’Or Barista de Philips est à moins de 50 € avec Amazon !

L’Or Barista de Philips : un bon café en 30 secondes

Avec la machine à café à capsule L’Or Barista de Philips, 30 secondes suffiront pour déguster un bon café à tout moment de la journée. Espresso, double espresso, ristretto ou encore lungo, la machine à café à capsule L’Or Barista de Philips répond à toutes vos envies grâce à son volume réglable de 25 à 225 ml. Vous n’avez plus qu’à choisir votre tasse et une capsule ! La machine à café à capsules l’Or Barista de Philips fonctionne avec les capsules doubles exclusives l’Or Barista. Elles sont idéales pour les cafés allongés ou préparer deux tasses en même temps. Elle fonctionne également avec les capsules l’Or Espresso, idéales pour les espressos et les ristretto. La machine à café L’Or Barista de Philips ne nécessite aucun réglage. Elle est dotée la technologie de reconnaissance des capsules qui sélectionne automatiquement le réglage optimal pour chaque café. Avec elle, votre café est réussi à tous les coups. Avec son design épuré et sa couleur crème, elle s’intégrera parfaitement dans votre cuisine.

La machine à café L’Or Barista de Philips est à moins de 50 € avec Amazon

Envie d’un bon café ? Laissez-vous tenter par la machina à café à capsules L’Or Barista de Philips. Petit plus, elle est compatible avec les capsules Nespresso. Amazon la propose actuellement à 49,99 € au lieu de 56,49 €. Elle est livrée avec un assortiment de capsules : 4 capsules classiques l’Or Espresso et 5 capsules doubles l’Or Barista. Faites vite, la promotion se termine dans 13 jours, ou avant si les stocks sont épuisés.

