La Bourse du Vin : profitez de réductions sur une sélection de mousseux et de vins rosés parfaits pour vos repas de fêtes !

Plus que 20 jours avant le début des festivités. Noël et Nouvel An sont synonymes de bons vins ou d’une petite coupe de bulles à partager. La Bourse du Vin a sélectionné pour vous mousseux et vins rosés de qualité, à prix doux.

Bourse du Vin : spécialiste depuis 1994

La Bourse du Vin est un e-commerçant, spécialiste du vin. Sa spécificité ? Son panel d’expert sélectionne les vins à l’aveugle et au verre. Ce qui compte le plus pour la Bourse du Vin, c’est de sélectionner des vins de qualité au meilleur prix. Pour des fêtes de fin d’années réussies, la Bourse du Vin vous propose une sélection de mousseux et de vins rosés à prix doux. Champagnes et mousseux sont des indispensables présents à toutes les tables de Noël et de Nouvel An. Contrairement aux idées reçues, le vin rosé n’est pas exclusivement réservé à l’été. Il accompagne parfaitement vos apéritifs en toute saison. Sa fraicheur est souvent appréciée.

Mousseux et vins rosés de qualité à prix doux

C’est le moment de remplir votre cave en prévision des fêtes de fin d’années. La Bourse du Vin a sélectionné des mousseux français, italiens et espagnols qui accompagneront parfaitement vos apéritifs et desserts à Noël et au Nouvel An. Vous y retrouverez le champagne Brut Premier Delahaie. C’est un champagne sec et puissant, aux saveurs d’agrumes, de prune jaune, de pommes et de brioches. La Bourse du Vin propose la bouteille à 23,50 € au lieu de 26,99 €. Vous souhaitez changer de saveur et proposer une alternative au champagne ? Orientez-vous vers le cava, le « champagne » espagnol. La Bourse du Vin propose le cava Casa Don Bertran, brut reserva à 9,99 € au lieu de 13,99 €. Ce mousseux vif et frais a reçu une médaille d’argent. Ses notes d’agrumes rafraichissantes séduiront à coup sûr vos invités. Qui a dit que le rosé était réservé à l’été ? Surprenez vos convives en proposant un délicieux vin rosé de Provence bien frais à l’apéritif. Le Roi du Midi sera parfait. C’est un vin rosé frais et sec, avec des notes de fraises, des framboises et de groseilles sucrées. La Bourse du Vin le propose à 7,49 € au lieu de 9,49 €. En plus de proposer une belle sélection de vin de qualité à des prix abordables, la Bourse du Vin vous offre un cadeau pour toute commande passée avant le 25 décembre. Recevez un bouchon à champagne pour l’achat de 12 bouteilles, deux verres à champagne pour l’achat de 18 bouteilles et 1 bouteille de champagne Delahaie pour l’achat de 24 bouteilles. En plus, la livraison est gratuite !

