Prix ronds : faites le plein de parfums et eaux de toilettes à déposer sous le sapin avec Ici Paris XL !

Prenez soin de vous et de vos proches avec ce bon plan Ici Paris XL : prix ronds à partir de 10€ sur une large sélection de parfums pour Hommes et Femmes. Offre valable jusqu’au 31 décembre, foncez !

Le parfum : un cadeau de Noël indémodable !

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et vous ne savez pas quoi offrir à vos proches ? Optez pour le parfum, le cadeau le plus offert à Noël après l’argent et le voyage. Cette année encore, nombreux seront ceux qui retrouveront une fragrance sous leur sapin. Pour hommes comme pour femmes, les parfums se déclinent en illimité pour vous permettre de trouver la senteur qui correspond au style et à la personnalité de chacun. Bien que très populaire, ce cadeau peut parfois coûter cher. Azzaro, Zadig&Voltaire, Armani, Cacharel, Calvin Klein, Givenchy, Lancôme, Kenzo, Dior, Hugo Boss… nombreuses sont les marques de luxe à proposer des parfums d’exceptions, à prix élevé. Alors comment offrir des parfums pour Noël sans se ruiner ? Tout simplement en passant par les parfumeries Ici Paris XL de Belgique. Profitez du bon plan “Prix ronds à partir de 10€” pour faire le plein de parfums et eaux de toilette à prix mini, que ce soit sur le e-shop ou en magasins.

Parfumerie Ici Paris XL : des parfums pour tous à partir de 10€ !

Lorsque l’on pense à Noël, l’une des premières idées cadeaux qui nous vient est le parfum. Que ce soit pour offrir à un homme ou à une femme, le parfum est un cadeau indémodable qui plaira à coup sûr. Cette année, profitez du bon plan “Prix ronds à partir de 10€” des parfumeries Ici Paris XL pour commander vos parfums préférés à prix mini. Voici quelques pépites ques nous avons déniché pour vous :

Pour femme :

→ Eau de parfum Because it’s you d’Emporio Armani 30 ml à 30€ au lieu de 53,50€ !

→ Eau de parfum Yes I Am de Cacharel 30 ml à 30€ au lieu de 43,50€ !

→ Eau de parfum Trésor Midnight Rose de Lancôme 30 ml à 35€ au lieu de 51,50€ !

Pour homme :

→ Eau de parfum Romance de Ralph Lauren 50 ml à 40€ au lieu de 76,50€ !

→ Eau de toilette intense Kenzo Homme 30 ml à 35€ au lieu de 46,50€ !

→ Eau de toilette Now Boy de Tommy Hilfiger 30 ml à 20€ au lieu de 33,50€ !

Cliquez ici pour retrouver toute la sélection de parfums à prix réduit

Petit tips : profitez de 5€ de réduction en vous inscrivant gratuitement à la newsletter Ici Paris XL !

