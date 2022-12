A saisir : Amazon casse le prix du smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro !

Xiaomi Redmi Note 10 Pro : un concentré de performances

Le fabricant chinois a tout compris en proposant un smartphone à petit prix. Pour Xiaomi, petit prix ne veut pas dire manque de performances. Bien au contraire, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro a tout d’un grand. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est puissant et performant. Il est équipé d’un écran Amoled de 6,7 pouces qui adapte sa luminosité grâce à des capteurs de lumière 360° pour vous offrir un confort de lecture optimal à chaque instant. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est doté de 4 caméras : une caméra grand angle de 108 MP, une caméra ultra grand angle de 8 MP, une caméra télémacro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Grâce à elles, vos photos et vidéos seront toujours réussies. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro dispose d’une grande autonomie avec sa batterie de 5020 mAh : jusqu’à 2 jours pour une utilisation classique. Pour ne rien gâcher, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est design avec son dos en verre incurvé en 3D.

→ A lire également : Comment choisir son téléphone portable en 2022 ?

Amazon fait chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le prix public du Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB est habituellement de 299 €. Amazon le propose à 218,10 €, soit plus de 80 euros de remise. Un atout supplémentaire pour ce smartphone qui dispose d’un rapport qualité/prix défiant toute concurrence. Petit plus, Amazon vous propose le paiement en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 54, 52 €. Avec Amazon, la livraison et les retours sont gratuits. A ces conditions là, vous n’avez plus aucune raison de ne pas craquer !

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB à 218,10 € au lieu de 299 € avec Amazon

