Bon plan : on a trouvé la montre connectée Google Pixel Watch Ite GPS à moins de 300 € !

Google Pixel Watch Ite GPS : toute l’expérience de Google dans une montre connectée

Pour sa première édition de montre connectée, Google a voulu faire simple , efficace et pratique. La Google Pixel Watch It GPS est dotée d’un écran AMOLED de 1,2 pouces. Elle ressemble à un galet noir, sobre et élégant. Malin de la part de Google, elle est en effet personnalisable à l’infini. Le bracelet interchangeable permet de varier facilement le style de la montre en fonction de vos envies. Confortable à porter, la Google Pixel Watch Ite GPS est très légère. Elle ne pèse que 36 grammes. Elle est équipée d’un capteur de luminosité qui ajuste la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage ambiant, pour vous offrir un confort de lecture par tous les temps. Elle est résistante grâce à son boitier en acier inoxydable et à une protection d’écran en Gorilla Glass 5 3D. Elle est également étanche. Vous n’aurez plus besoin de l’enlever sous la douche, dans votre baignoire ou à la piscine. La Google Pixel Watch Ite est parfaite pour passer vos appels, recevoir des notifications, écoutez de la musique. Elle est aussi un véritable coach santé au quotidien. Le nombre de pas effectués dans une journée, votre fréquence cardiaque ou encore votre taux d’oxygène dans le sang n’auront plus de secret pour vous. La Google Pixel Watch Ite GPS vous permet également d’assurer le suivi de près de 40 sports différents. Parmi eux la course à pied, le yoga, le crossfit ou encore la boxe. Avec sa batterie de 294 mAh, elle vous offre 24 heures d’autonomie.

Où acheter la Google Pixel Watch Ite au meilleur prix ?

La Google Pixel Watch Ite est sortie il y a quelques mois à peine. Son prix public pour sa version GPS est de 429 €. Nous l’avons trouvé moins chère pour vous. Le spécialiste des produits reconditionnés Back Market la propose à 294 €, soit 31% moins chère que le prix du neuf pour une montre en parfait état. A ce prix-là, n’hésitez plus à faire un geste pour la planète, et pour vos finances !

Cliquez ici pour acheter la Google Pixel Watch Ite au meilleur prix avec Back Market

➢ A saisir : les meilleures offres repérées par nos Experts Shopping en ce début de semaine :

– Vente flash : la machine à café à capsule L’Or Barista de Philips est à moins de 50 € avec Amazon !

– La Bourse du Vin : profitez de réductions sur une sélection de mousseux et de vins rosés parfaits pour vos repas de fêtes !

– Idée cadeau : économisez jusqu’à 50% sur près de 500 parfums de grandes marques avec Look Fantastic !

– A l’approche des fêtes, Maisons du Monde propose jusqu’à -50% de réduction pour une décoration de Noël magique à petit prix !

– A saisir : Amazon casse le prix du smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro !