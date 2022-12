Nespresso Krups Vertuo Plus : ce cadeau de Noël idéal pour les amateurs de café est à prix cassé sur Amazon !

Nespresso Krups Vertuo Plus : une machine à café innovante et intuitive

La machine à café Krups Vertuo Plus est une machine à café au design épuré. Intuitive, elle est très facile d’utilisation. Une pression sur un bouton suffit pour faire couler un café d’une qualité exceptionnelle, avec une mousse généreuse et onctueuse. La machine à café Krups Vertuo Plus est dotée d’un système d’extraction intelligent qui identifie la capsule Vertuo à partir de son code, pour vous délivrer un café sur mesure, de l’espresso au mug. Nespresso propose 5 tailles de capsules, adaptées à chaque moment de la journée. Le matin au petit-déjeuner, dégustez un mug ou un lungo en utilisant une capsule Melozio ou Arondio. Après le repas, reprenez une dose d’énergie avec un espresso de Voltesso. Pour votre pause de l’après-midi, le double-espresso Chiaro accompagné d’un carré de chocolat sera parfait. Enfin le soir, détentez-vous avec une tasse de décaféiné Fortado.

Amazon fait chuter le prix de la Nespresso Krups Vertuo Plus

Vous avez envie de faire plaisir à un proche amateur de café ? La machine à café Nespresso Krups Vertuo Plus est faite pour vous. Nespresso propose une variété de cafés parmi les meilleurs au monde. En plus, les capsules sont respectueuses de l’environnement et recyclables à l’infini. Amazon propose actuellement la machine à café Nespresso Krups Vertuo Plus dans un colori silver à 69,99 € au lieu de 89 €. C’est le moment d’en profiter.

Cliquez ici pour obtenir la machine à café Nespresso Krups Vertuo Plus au meilleur prix avec Amazon

➢ A saisir : les meilleures offres repérées par nos Experts Shopping en ce début de semaine :

– Vente flash : la machine à café à capsule L’Or Barista de Philips est à moins de 50 € avec Amazon !

– La Bourse du Vin : profitez de réductions sur une sélection de mousseux et de vins rosés parfaits pour vos repas de fêtes !

– Idée cadeau : économisez jusqu’à 50% sur près de 500 parfums de grandes marques avec Look Fantastic !

– A l’approche des fêtes, Maisons du Monde propose jusqu’à -50% de réduction pour une décoration de Noël magique à petit prix !

– Prix ronds : faites le plein de parfums et eaux de toilettes à déposer sous le sapin avec Ici Paris XL !