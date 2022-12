Vente flash : 100€ d’économies sur l’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect 2022 !

L’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect 2022, votre partenaire ménage au quotidien !

L’ aspirateur balai Dyson V15 Detect dernière génération a été conçu pour vous offrir un nettoyage en profondeur grâce à son moteur numérique Hyperdymium et ses 125 000 tours par minute. Profitez de 240 AW d’aspiration puissante efficace sur tous types de sol comme sur les tapis de haute laine comme à poils ras. En effet, sa brosse compacte est capable d’aspirer les particules de poussière les plus microscopiques. Le V15 Detect est équipé d’un capteur piézo qui adapte automatiquement la puissance d’aspiration selon le degré de saleté auquel l’aspirateur est exposé pour vous offrir un nettoyage toujours plus hygiénique. Ce n’est pas tout, le V15 est doté d’un système de filtration hermétique qui permet de capturer jusqu’à 99,99% des particules microscopiques et des allergènes aussi petits que 0,3 micron. Profitez ainsi d’un air plus pur pendant votre ménage. Avec sa poignée ergonomique, le Dyson V15 est très facile à manier pour accéder plus facilement aux moindres recoins de la maison. Choisissez entre le mode Eco et le mode Boost en fonction de l’intensité d’aspiration que vous désirez. D’un point de vue autonomie, le V15 comprend une batterie 25,2 V pour bénéficier de 60 minutes d’aspiration sans fil.

Où trouver l’aspirateur balai Dyson V15 Detect à prix réduit en Belgique ?

Passer l’aspirateur n’aura jamais été aussi facile qu’avec l’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect 2022. Très facile à manier et ultra-performant, il vous offre un nettoyage impeccable en toutes circonstances et libère un air plus pur dans votre intérieur. Choisissez le V15 Detect 2022 pour un nettoyage plus hygiénique, dans les moindres recoins de votre maison. En ce moment, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect 2022 est affiché à 599 euros au lieu de 699 euros sur le e-shop Krëfel , soit une remise immédiate de -100 euros (-14% ). L’aspirateur est livré avec une brosse motorisée, une brosse de remplacement, une brosse combi et un petit suceur. Commandez votre Dyson à prix réduit avant 22h et recevez-le à domicile dès le lendemain avec Krëfel !

Cliquez ici pour commander votre aspirateur balai V15 Detect 2022 à prix réduit

