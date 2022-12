Nike : profitez de promotions allant jusqu’à -40% sur près de 2400 articles hommes, femmes et enfants !

Nike, marque sportswear de légende

Nike, célèbre pour son « swoosh » est la marque sportswear numéro 1 dans le monde. Elle propose très régulièrement de belles promotions sur son site, sur de nombreux vêtements, sneakers ou accessoires hommes, femmes et enfants. Parmi cette large sélection, vous devriez trouver le cadeau idéal pour Noël ! Vous trouverez par exemple le sweat à capuche homme Club Fleece gris anthracite. Intemporel, il est confectionné dans un tissu très doux et confortable. Nike le propose à 41,97 € au lieu de 59,99 €, soit 30% de remise. Pour les fans de sneakers, les Nike Air Max 90 pour femmes seront parfaites. Elles sont très tendances avec leurs couleurs pastel et l’imprimé léopard. Elles sont à 127,97 € au lieu de 159,99 €, soit 20% de remise. Nike propose aussi le legging taille haute effet seconde peau à 35,97 € au lieu de 44,99 €, soit 20% de remise. Bien d’autres pépites sont soldées. Les remises concernent près de 2400 articles.

Entrez dans l’univers Nike

La marque Nike, ce sont des articles sportswear de qualité. C’est aussi un état d’esprit. Devenir membre Nike vous permet de profiter de la livraison et des retours gratuits pendant 30 jours, mais aussi d’être le premier averti des promotions. Les membres Nike peuvent également partager leurs performances sportives et se motiver grâce à la communauté Nike. Pour devenir membre, c’est très facile, il vous suffit de créer un compte sur le site Nike. Bon plan pour les étudiants, ils bénéficient de 10% de remise supplémentaires toute l’année.

Cliquez ici pour profiter de remises allant jusqu’à 40% avec Nike

