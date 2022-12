Emma Matelas : plus que 3 jours pour économiser jusqu’à 50% sur de nombreux articles !

Pour Noël, offrez-vous un sommeil de qualité avec Emma Matelas

En quelques années, la marque Emma Matelas est devenue une référence de qualité dans l’univers de la literie. Les matelas Emma ont été élus produits de l’année en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Investir dans un matelas Emma Matelas, c’est le gage d’un sommeil de qualité. Les équipes d’Emma Matelas ont conçu leurs produits avec des matériaux respectueux de l’environnement et de votre santé. Qu’il soit de la gamme originale ou de la gamme hydride, le matelas Emma soutient votre colonne vertébrale en douceur, et s’adapte à toutes les morphologies. Le matelas original est actuellement le matelas le plus vendu et le plus primé. Il convient à tous avec ses 4 couches de mousse confort. Quant au matelas hydride, il convient particulièrement aux personnes ayant des maux de dos. Il est conçu avec des ressorts ensachés. Ce dernier a été élu meilleur choix par l’UFC Que Choisir en France.

→ Cliquez ici pour découvrir le matelas Emma Original à partir de 372,95€ au lieu de 697€ sur l’e-shop de la marque

→ Cliquez ici pour découvrir le matelas Emma Hybride à 399€ au lieu de 798€ sur l’e-shop Emma

Emma Matelas faut chuter les prix de ses matelas, et bien plus !

Emma Matelas propose pendant encore 3 jours des promotions exceptionnelles. Les packs Premium, Hydride et Original, composés d’un matelas, d’un protège matelas et d’un oreiller sont à -50%. Emma Matelas propose également des réductions allant jusqu’à -50% sur des matelas, des surmatelas, des oreillers, des lits et des canapés convertibles. La marque est tellement certaine de la qualité de ses produits que vous disposez de 100 nuits d’essai pour vous faire un avis. En plus, la livraison et les retours sont gratuits. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard, il ne vous reste plus que 3 jours !

» Cliquez ici pour bénéficier de remises allant jusqu’à -55% sur les produits Emma Matelas

