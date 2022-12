Menu de Noël : où faire ses courses pas cher en Belgique ?

C’est décidé, cette année Noël se passera chez vous. Premier conseil que nous pouvons vous donner : organisez-vous en amont. Entre le menu de Noël, les cadeaux, la décoration… Ce n’est pas toujours évident de préparer les fêtes de fin d’année. En ce début de mois de décembre, pensez à noter tout ce que vous envisagez de faire pour ne rien oublier et surtout pour établir un ordre de priorité. Côté repas de Noël, vous avez sans doute déjà votre menu en tête et le nombre de convives. C’est donc le moment de détailler chaque recette pour avoir une liste d’ingrédients très précise. Maintenant que cela est fait, regardez les denrées non périssables que vous avez déjà à la maison pour éviter les dépenses inutiles. Enfin, établissez une liste de courses avec les ingrédients qui vous manquent, notamment les aliments frais que vous irez acheter à la dernière minute.

Courses de Noël : attention aux prix des denrées alimentaires qui augmentent !

Ce n’est plus un secret pour personne : la flambée des prix de ces derniers mois atteint le secteur de l’alimentaire. En novembre, les prix des denrées alimentaires étaient 15% plus élevés en Belgique que l’année précédente. Selon l’étude de Test Achats, la moutarde aurait augmenté de 36%, les spaghettis de 35%, le beurre de 30%, les produits laitiers de 17% et la viande de 12%. Mais pourquoi les prix des aliments augmentent ainsi ? Tout simplement à cause de la guerre en Ukraine, le grenier de l’Europe. En effet, la guerre a mis à mal les récoltes et l’agriculture de ce pays, entraînant ainsi une flambée des prix incontrôlable sur les matières premières (blé, farine, denrées alimentaires…) et sur l’énergie (gaz, électricité…).

Où faire ses courses de Noël pas cher en Belgique ?

Nombreuses sont les enseignes qui se battent au quotidien pour permettre aux ménages belges de continuer à faire leurs courses, sans se ruiner. Pour faire face à la flambée des prix sur les denrées alimentaires, plusieurs magasins vous proposent des actions spéciales pour vous aider à préserver votre pouvoir d’achat, surtout pendant les fêtes de fin d’année :

Carrefour : pluie de promotions chez Carrefour Belgique !

Carrefour a développé la marque Simpl pour vous proposer jusqu’à 500 produits essentiels du quotidien à petits prix. Cette marque distributeur vous permet de remplir votre caddie à moindre coût, idéal pour préparer Noël tout en préservant votre portefeuille. Ce n’est pas tout, Carrefour Belgique vous propose régulièrement de nombreuses promotions, des e-coupons vous permettant de faire vos courses à prix réduit et de récolter des Points Bonus, des frais de préparations offerts, des actions épargne avec Bonusland, les promos des marques et les Hyper Deals.

Delhaize : remises allant jusqu’à -30% !

Pour préserver votre pouvoir d’achat durant ces fêtes de fin d’année, Delhaize a baissé le prix de 500 produits de base entre 5% et 30%, en fonction des produits. Autre avantage, et pas des moindres, avec la carte de fidélité Delhaize Plus vous recevez une réduction supplémentaire de 15% sur les produits score A ou B, pas mal pour bien manger à prix réduit !

Colruyt : acheter plus pour plus de réductions !

Pour vos courses de Noël, de la Saint-Sylvestre ou du Nouvel An, Colruyt vous propose de faire vos achats pour vos repas de fin d’année aux meilleurs prix ! Profitez également de super bons plans sur de nombreux produits d’entretien, de soin, d’alimentation et de boissons. Avec Xtra, plus vous achetez et plus votre réduction est importante alors foncez, les actions Xtra sont valables jusqu’au 13 décembre !

Lidl et Aldi : les pros des prix cassés !

Rendez-vous chez vos hard discounters préférés pour vos courses de fin d’année. Retrouvez de nombreuses offres pour remplir votre frigo et même trouver vos cadeaux de Noël à moindre coûts chez Lidl comme chez Aldi !