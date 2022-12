Playmobil : profitez de remises exceptionnelles sur les paquets de Playmobil (jusqu’à -40%)

Playmobil, en avant les histoires !

Avec ses personnages et ses décors réalistes, les Playmobil permettent aux enfants de découvrir le monde, mais aussi d’imaginer des histoires du quotidien comme de belles aventures. Les Playmobil remportent toujours du succès auprès des enfants. En plus, ils favorisent l’imagination. City Life, Family Fun, City Action, StuntShow, Princess, Pirates, Country, Magic, Space, Dinosaures ou Dragons …quels Playmobil allez-vous mettre sous le sapin cette année?

Des remises exceptionnelles sur les paquets Playmobil

Pour Noël, Playmobil propose de belles réductions sur une vingtaine de paquets Playmobil. Nous avons fait pour vous une sélection des meilleures offres :

Le paquet Palais des Merveilles

Ce paquet est composé du Palais des Merveilles, des enfants royaux avec perroquet, de la cuisine royale, du couple princier et enfant, de la chambre de pirate et de la chambre de la reine avec lit à baldaquin. C’est le cadeau idéal pour créer des histoires de princes et de princesses. Il fera le bonheur des petites filles. Habituellement vendu à 213,94 €, le paquet Palais des Merveilles est proposé à 130 €, soit 39% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter le paquet Palais des Merveilles à 130 € avec Playmobil

Le Paquet Vikings

Ce paquet est composé du chef des vikings, de 3 vikings, de la forteresse et du drakkar vikings. Les petits guerriers sont-ils prêts à conquérir de nouveaux territoires ? Playmobil propose le paquet des Vikings à 60 € au lieu de 75,96 €, soit 21% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter le paquet Vikings à 60 € avec Playmobil

Le Paquet Hôpital

Ce paquet est composé de l’hôpital aménagé, du matériel de pédiatrie, de l’hélisurface ainsi que d’un étage supplémentaire pour l’hôpital. Salle d’opération, chambre, ascenseurs...les enfants deviennent le temps du jeu de super docteurs. Le paquet Hôpital est habituellement vendu 250,96 €. Playmobil le propose à 195 €, soit 22% de remise.

→ Cliquez ici pour acheter le paque Hôpital à 195 € au lieu de 250,96 € avec Playmobil

» Accès direct à tous les packs Playmobil en promotion sur l’e-shop de la marque