6 idées de cadeaux de Noël cools et pas chers !

Noël approche à grands pas et vous ne savez toujours pas quoi offrir à vos proches ? Découvrez dans cet article 6 idées cadeaux originales et pas chères, pour faire plaisir sans se ruiner !

Il ne reste plus que quelques jours avant Noël. Vous êtes en manque d’inspiration pour vos cadeaux de Noël ? Pas de panique, voici quelques idées de cadeaux cools et pas chers à offrir à vos proches :

1) Les jeux de société

Cette année encore les jeux de société ont la côte. Adaptés aux enfants comme aux adultes, ces jeux conviviaux serviront à animer des soirées en famille ou entre amis. Dès l’ouverture des cadeaux, vous pourrez tester ces jeux pour passer de bons moments tous ensemble. Jeux de cartes, jeux de mimes, jeux de plateau, jeux de stratégie… il y en a pour tous les styles. En ce moment, Amazon vous propose une large sélection de jeux de société à saisir de toute urgence pour Noël !

2) Un appareil photo instantané

Parfait pour immortaliser de bons moments en famille ou entre amis, l’appareil photo Instax vous permet de prendre des selfies de qualité et d’imprimer vos photos instantanément. Ultra-ergonomique, le modèle mini 11 permet une meilleure prise en main. Plus lumineux, plus compact et plus stylé, cet appareil photo vous accompagnera au quotidien pour prendre de superbes photos, même en soirée. En ce moment, l’appareil photo Instax mini 11 est à seulement 79€ au lieu de 89,99€ chez Amazon, foncez !

3) Un coffret de bougie

Pour ce Noël, optez pour un élément de décoration à part entière avec le coffret de bougie, une valeur sûre à placer sous le sapin. En ce moment, le coffret de bougie parfumée 50g et son diffuseur de parfum vanille orientale de 30 ml vous est proposé à seulement 15,99€ chez Maisons du Monde. En plus de faire partie de la décoration intérieure, ce coffret dégagera un doux parfum de vanille dans la pièce.

4) Une jolie théière

Avec les températures qui ne cessent de chuter, rien de mieux pour se réchauffer qu’un bon thé bien chaud. Offrez une jolie théière à piston en verre à vos proches adeptes du thé. Idéale pour faire infuser les feuilles ou les fleurs de thé les plus larges, cette théière Bodum offre un thé riche en arômes naturels. En plus d’être résistante à la chaleur, cette théière au design épuré s’adapte à tous les styles de décoration intérieure.

5) Des crèmes pour les mains

Votre entourage aime prendre soin de soi ? Optez pour un coffret de 6 crèmes pour les mains au beurre de Karité Spa Luxetique. Ultra-nourrissantes, ces crèmes hydratent et laissent les mains soyeuses. Grâce à sa formule non grasse, la lotion à base d’ingrédients naturels pénètre rapidement. Ces crèmes bio conçues au beurre de Karité, à l’aloé vera et à la vitamine E prendront soin de vos mains, qu’importe votre type de peau.

6) Une gourde en inox

On les voit de partout : les gourdes en inox sont aussi fonctionnelles qu’esthétiques. Offrez des gourdes en inox LARS NYSØM d’un litre, véritables alternatives durables aux bouteilles en plastique. Pratique pour aller au travail, au sport, à l’école… cette gourde en métal vous accompagnera partout. 100% étanche et facile à remplir, cette bouteille en acier inoxydable de haute qualité a été conçue sans BPA et peut contenir de l’eau, des jus de fruits ou même des boissons gazeuses. Disponible en plusieurs coloris, à vous de commander la gourde en inox qui convient à vos proches pour leur cadeaux de Noël !

