Mode : découvrez 5 manteaux tendances pour passer un hiver bien au chaud

La moumoute, manteau tendance de l’hiver

Le manteau est une pièce phare du dressing féminin. Il définit votre style et votre personnalité. Il doit être stylé, mais aussi vous permettre d’affronter l’arrivée du froid sans crainte. La tendance phare de l’hiver 2022/2023 est la coupe oversize. Pratique et confortable, le manteau oversize vous laisse libre de vos mouvements. Autre grande tendance de l’hiver, les matières « doudou ». Peau Lainée, fausse moumoute, sherpa et polaires reviennent en force cette année. Nous avons repéré pour vous des manteaux tout doux et très tendances à moins de 150 € chez le e-commerçant La Redoute : le manteau écru mi-long imitation fourrure La Redoute Collections en polyester recyclé est parfait pour se réchauffer. Le e-commerçant propose également un manteau camel mi-long Anne Weyburn, tout doux et très chaud avec son col montant.

La doudoune, un manteau intemporel d’année en année

S’il y bien un manteau à avoir dans son dressing, c’est la doudoune. Avec ou sans manche, elle se glisse facilement sous un manteau pour venir le réchauffer. Elle se porte également seule. La doudoune est souvent vue comme un manteau sportswear comme le modèle Diablo Down Hoodie de The North Face vendu chez Sarenza. Pour un budget de 350 € environ, vous investissez dans une doudoune extra chaude qui vous accompagnera pendant des années. De nombreuses marques proposent désormais le confort et la chaleur de la doudoune dans un style plus adapté au bureau. C’est le cas de la doudoune mi-longue matelassée Anne Weyburn. Pour un peu plus de 100 €, ce modèle de doudoune montre qu’il est possible d’allier allure, confort et chaleur.

La veste en cuir, le manteau indémodable

S’il y bien un manteau pour lequel la mode ne passe pas, c’est la veste en cuir ! Elle traverse les générations, sans prendre une ride. Sarenza propose une veste 100% cuir de la marque Object avec un col en fausse fourrure pour affronter le froid de l’hiver. Bon plan, elle est affichée à -50%. Sarenza la propose à 135 € au lieu de 270 €.

